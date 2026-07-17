Muzeul Municipiului București organizează marți, 21 iulie 2026, orele 10:00 – 12:00, Ziua Porților Deschise la situl arheologic de la Glina-Bălăceanca.

„După trei săptămâni intense de cercetare arheologică, cu descoperiri ce variază de la mărgele fine din lut și os, până la figurine, locuințe preistorice, șanțuri și vetre de foc, vă invităm să vedeți totul la fața locului! Veți putea: vizita șantierul și suprafețele cercetate; descoperi fragmente de istorie veche de peste 7000 de ani; discuta cu arheologi și studenți implicați în proiect”, scrie Muzeul Municipiului București, pe pagina de Facebook a instituției.

Tell-ul Glina, Bălăceanca, comuna Cernica, jud. Ilfov (la 25 min de București, în hotarul dintre Glina și Bălăceanca, intrare din DJ301A, pe partea stângă la ieșirea din Glina spre Bălăceanca, imediat după pasajul peste A0). Intrare liberă.

Ziua Porților Deschise la situl arheologic de la Glina-Bălăceanca este organizată în parteneriat cu Universitatea din București, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” și Muzeul Național de Istorie a României, cu susținere din partea Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), în colaborare cu Primăria Comunei Cernica.

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