Ziua Națională a Lecturii, sărbătorită la Biblioteca Metropolitană București

Primăria Municipiului București, prin Biblioteca Metropolitană București (BMB), sărbătorește Ziua Națională a Lecturii printr-un program de evenimente organizate la Sediul Central „Mihail Sadoveanu” și în filiale ale rețelei BMB, oferind publicului de toate vârstele întâlniri cu literatura, muzica și arta.

Evenimentul central va avea loc joi, 12 februarie, de la ora 14:00, la Sediul Central „Mihail Sadoveanu”, în parteneriat cu Școala Gimnazială „Petre Ispirescu”, cu structură arondată Școala Gimnazială de Arte „Iosif Sava”. Programul include un spectacol de muzică și lectură susținut de elevi, precum și atelierul de lectură vizuală „Povestea mâinii luminate”, un proiect artistic realizat de regizorul și sand artistul Mariana Pachis, cu actrița Loreta Neculai în rol de povestitor. Evenimentul propune un dialog între literatură, muzică și expresie vizuală, oferind participanților o experiență artistică complexă și emoționantă, informează un comunicat al BMB.

În filialele Bibliotecii Metropolitane București, programul dedicat Zilei Naționale a Lecturii include:

Filiala „Lucian Blaga”, joi, 12 februarie, ora 12:30, Club de lectură, cu participarea elevilor de la Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu”.

Filiala „Costache Negruzzi”, vineri, 13 februarie, ora 11:30, „Eroi, zâne și pagini fermecate”, atelier interactiv de lectură și discuții pornind de la povestea Cele douăsprezece prințese dansatoare, de Maria Surducan.

Filiala „Liviu Rebreanu”, vineri, 13 februarie, ora 12:00, Atelier de lectură și atelier creativ.

Filiala „Marin Preda”, vineri, 13 februarie, ora 12:00, „Mici cititori, mari descoperiri”, club de lectură; sâmbătă, 14 februarie, ora 11:00, „Citim cu inima”, atelier de lectură organizat în cadrul proiectului Libri (Library Bridges).

Filiala „Petre Ispirescu”, vineri, 13 februarie, ora 12:00, Sesiune de informare: „De ce citim? Importanța lecturii”.

Filiala „Nicolae Bălcescu”, vineri, 13 februarie, ora 12:30, Expoziție de carte dedicată lui Titu Maiorescu și Spiru Haret, născuți pe 15 februarie.

Filiala „Ion Creangă”, sâmbătă, 14 februarie, ora 10:00, Atelier de lectură și printare 3D.

Filiala „Otilia Cazimir”, luni, 16 februarie, ora 17:00, Atelier de lectură pentru copii și părinți.

„Ziua Națională a Lecturii este un prilej de a reafirma rolul fundamental al cărții în viața comunității. Lectura deschide minți, modelează caractere și creează punți între oameni. Prin aceste evenimente, ne dorim să aducem cartea mai aproape de public, într-un mod creativ și accesibil”, a declarat, în comunicatul citat, Ramona Mezei, Manager Biblioteca Metropolitană București.

„Celebrată anual la 15 februarie, Ziua Națională a Lecturii subliniază importanța lecturii ca fundament al educației și al dezvoltării personale. Prin programul dedicat acestei zile, Biblioteca Metropolitană București își reafirmă misiunea de a promova lectura ca valoare esențială pentru comunitate”, precizează comunicatul citat.