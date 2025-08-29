Ziua Limbii Române celebrată de ICR printr-un program internațional de evenimente culturale

Institutul Cultural Român (ICR) celebrează Ziua Limbii Române printr-un program de evenimente desfășurate în reprezentanțele sale și la București, reafirmând importanța limbii ca vector de identitate, cultură și dialog intercultural.

Sărbătorită anual la 31 august în România și Republica Moldova, Ziua Limbii Române oferă prilejul de a aduce în prim-plan nu doar frumusețea și expresivitatea acestei limbi, ci și rolul ei de legătură între comunitățile românești de pretutindeni și spațiul cultural internațional. Prin concerte, expoziții, lecturi publice, ateliere și întâlniri cu artiști și scriitori, ICR propune un itinerar cultural divers, menit să evidențieze forța de comunicare și de creație a limbii române în dialog cu publicul din cele mai variate colțuri ale lumii, informează un comuniat al ICR.

„Imaginea cuvântului – Desenând limba românăˮ

Expoziția „Imaginea cuvântului – Desenând limba românăˮ reunește la Institutul Cultural Român lucrările a 17 membri ai Asociației Clubul Ilustratorilor - o selecție curatoriată de Andreea Constantin Moise - în perioada 29 august – 25 septembrie, de luni până sâmbătă, între orele 10.30 și 17.00.

Desfășurată sub sloganul Cărțile schimbă vieți, prezența Institutului Cultural Român la Salonul Internațional de Carte Bookfest Chișinău, între 3 și 7 septembrie 2025, atrage atenția asupra importanței culturii scrise în societatea contemporană.

ICR Paris organizează un atelier de inițiere lingvistică și culturală intitulat „Călătorie în limba română”, coordonat de scriitorul, traducătorul și formatorul Sylvain Audet-Găinar. Evenimentul are loc vineri, 29 august 2025, la sediul Institutului Cultural Român din Paris. Evenimentul continuă cu o incursiune în cultura și civilizația românească – monumente, tradiții și gastronomie – prezentate printr-un joc de asocieri între cuvinte și imagini. Momentul creativ al întâlnirii este dedicat realizării unor cărți poștale inspirate de o călătorie imaginară în România, în care participanții vor integra cuvintele românești învățate pe parcurs. Atelierul se va încheia cu un schimb de impresii între participanți și o mini-expoziție a lucrărilor, iar cea mai reușită creație va fi răsplătită cu un premiu în cărți oferit de Institutul Cultural Român.

ICR Lisabona, în colaborare cu Ambasada României în Republica Portugheză, Institutul Limbii Române și Leitorado Romeno/Lectoratul de limbă română de la Universitatea din Lisabona, va organiza sâmbătă, 30 august 2025, trei sesiuni de limbă, cultură și civilizație românească pentru străini, coordonate de prof. Rodica-Adriana Covaci, cu participarea lect. univ. dr. Roxana – Stela Ciolăneanu, coordonatoarea lectoratului de limba română de la Universitatea din Lisabona. Sesiunile vor avea o durată de câte 20 minute fiecare, cu o pauză de 10 minute după fiecare curs și se vor desfășura la sediul ICR Lisabona (Rua do Barão 10).

ICR Varșovia, în parteneriat cu Ambasada României în Republica Polonă și în colaborare cu Școala „Calitate” din Cracovia – singura instituție privată din Polonia care oferă un program permanent de cursuri de limba română ca limbă străină – va marca Ziua Limbii Române alături de cei care studiază și predau această limbă în Polonia. Evenimentul festiv va avea loc sâmbătă, 30 august 2025, și se adresează cursanților Institutului Cultural Român de la Varșovia, elevilor Școlii „Calitate”, precum și studenților de la instituțiile de învățământ superior cu tradiție în predarea limbii române: Universitatea Jagiellonă din Cracovia, Universitatea „Adam Mickiewicz” din Poznań (U.A.M.), precum și lectoratele de limba română din cadrul Universității din Łódź și Universității din Varșovia. Scopul acestui eveniment este de a sprijini și consolida comunitatea celor care învață limba română ca limbă străină în Polonia, de a-i încuraja să continue aprofundarea studiului limbii, precum și de a-i stimula să se implice activ în evenimentele culturale organizate de ICR Varșovia. Totodată, participanții devin promotori ai culturii române în spațiul polonez. Întâlnirea va fi găzduită de Ambasada României în Republica Polonă, unde se află și sediul Institutului Cultural Român de la Varșovia.

Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir“ din Istanbul va organiza un eveniment educațional interactiv, sâmbătă, 30 august 2025, de la ora 18.00, la Conacul Musurus Pașa din metropola turcă. Cu acest prilej, lect. univ. dr. Cristina-Ileana Rogojină va susține prelegerea științifică cu titlul „Limba română: o călătorie cultural-lingvistică“ în cadrul unui workshop interactiv, structurat astfel: Secțiunea I. Limba română: o călătorie cultural-lingvistică. Activități practice. / Secțiunea a II-a: Oglinzi culturale: Proverbe românești și turcești în dialog. / Secțiunea a III-a: Bune practici în procesul de învățare a limbii române. Evenimentul organizat de ICR Istanbul va pune în valoare patrimoniul lingvistic și cultural românesc și va evidenția conexiunile lingvistice și culturale dintre limbile română și turcă, promovând, totodată, diversitatea culturală și dialogul intercultural.

ICR Tel Aviv marchează Ziua Limbii Române printr-un concert organizat duminică, 31 august 2025, de la ora 18:00, la Orchestra Simfonică din Haifa. Programul cuprinde un concert vocal-instrumental susținut de Adina Cocargeanu, pianistă Opera Națională București, alături de Monica Schwartz, soprană israeliană de origine română. Muzica va fi împletită cu momente interpretate de Ethan Schmeisser, pianist și dirijor, creionând astfel un omagiu adus limbii române – limbă a creației, expresiei artistice și identității culturale.

ICR Madrid va găzdui luni, 1 septembie 2025, evenimentul „Dialogul întotdeauna se întoarce”, o întâlnire între sculptură și poezie contemporană. Evenimentul aduce împreună lucrările sculptorului Mihai Cămară – inspirate din opera lui Brâncuși și natura sacră a formei – și versurile poeților Inma J. Ferrero (Spania) și Dragoș Popa (România), într-un dialog artistic care transcende granițele limbii vorbite și pătrunde în expresia profundă a identității culturale.

Institutul Cultural Român, în colaborare cu Ambasada Ucrainei la București și Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin, a lansat prima serie de cursuri gratuite de limba română pentru cetățenii ucraineni stabiliți în România. ICR organizează permanent la București și în reprezentanțele sale Cursuri extensive de limba română pentru străini, cu prezență fizică sau online, cu plată. ICR oferă în străinătate și diverse programe de cursuri de limba română pentru copiii din comunitățile de români din afara granițelor. La Viena, sesiunea de toamnă a cursurilor ICR de limba română pentru preșcolari va debuta pe 16 septembrie, în coordonarea doamnei Vasilea Mihali.

Programul ICR de rezidențe pentru traducători în formare se desfășoară în perioada 18 august – 21 septembrie 2025 și îşi propune formarea unei noi generaţii de traducători ai literaturii române. Profesorii Paul Cernat, Aurora Firța-Marin și Carmen Vasile predau rezidenților cursuri de Limba Română: Introducere în limba română – noțiuni de gramatică și sintaxă; Introducere în literatura română și Seminarii de traductologie.