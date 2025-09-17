Zilele Bucureștiului, sărbătorite în weekendul 20–21 septembrie 2025

În weekendul 20–21 septembrie 2025, ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București – propune un program amplu, care transformă Capitala într-un spațiu de întâlnire între artă, patrimoniu și comunitate. Zeci de evenimente vor anima străzile, instituțiile și cartierele orașului, oferind bucureștenilor și vizitatorilor o experiență culturală unică.

„Străzi Deschise – București” – program special de Zilele Bucureștiului

În weekendul Zilelor Bucureștiului, unul dintre cele mai așteptate proiecte este „Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană”, care aduce un program special, cu zeci de evenimente dedicate tuturor vârstelor. Calea Victoriei și str. Poiana cu Aluni (sectorul 2) devin pietonale și se transformă într-o adevărată scenă în aer liber, unde arta, muzica și dansul ies în întâmpinarea comunității, informează un comunicat al ARCUB.

Bucureștenii și turiștii vor putea participa la spectacole de teatru și animație stradală, concerte, expoziții de pictură și fotografie, ateliere de creație pentru copii și adulți, parade cu personaje de epocă, show-uri de dans și momente artistice surpriză. Atmosfera de festival va fi completată de proiecții cinematografice, instalații interactive și activități sportive.

Traficul rutier pe Calea Victoriei va fi închis în ambele zile de weekend, inclusiv pe timpul nopții, de sâmbătă, ora 09:00 până duminică la ora 22:00.

Primăria Deschisă – porțile Primăriei Capitalei deschise pentru toți

Pentru o zi, una dintre cele mai impozante clădiri interbelice din București își dezvăluie secretele și își deschide porțile către public. Primăria Municipiului București devine un spațiu al întâlnirii dintre istorie, patrimoniu și prezent, invitând vizitatorii să descopere frumusețea și poveștile Palatului construit la începutul secolului XX.

Programul include tururi ghidate prin sălile de patrimoniu, expoziții dedicate istoriei orașului – prezentate de Muzeul Municipiului București, dar și instalații participative care provoacă la reflecție asupra prezentului și viitorului Bucureștiului. Atmosfera va fi completată de proiecții de film, ateliere creative pentru copii și adulți, o masă comunitară ce transformă spațiul într-un loc de convivialitate și dialog, precum și de un concert live pe strada Elie Radu, care va fi închisă circulației rutiere (între Bd. Regina Elisabeta și str. Johann Gutenberg).

Evenimentul începe în data de 20 septembrie, ora 10:00 și se încheie duminică, 21 septembrie, ora 03:00.

Sirene pe Dâmbovița – primul spectacol pe apă produs în România

Unul dintre punctele de atracție ale Zilelor Bucureștiului este primul spectacol pe apă produs în România, prezentat pe râul Dâmbovița, în zona Operei Naționale. Semnat de regizorul Gabriel Sandu, produs de Asociația IOTA și coprodus de ARCUB, spectacolul combină muzică live, teatru, video mapping și coregrafie într-o instalație-spectacol poetică, parte din proiectul partener Dâmbovița Delivery.

Piața Festivalului George Enescu – concerte de muzică clasică cu acces gratuit

Weekendul Zilelor Bucureștiului aduce în Piața George Enescu două seri de concerte remarcabile. Sâmbătă, 20 septembrie, Filarmonica „George Enescu”, dirijată de Tiberiu Soare și avându-i ca soliști pe Veronica Anușca și George Vîrban, propune un program dedicat eleganței și forței muzicii clasice. Duminică, 21 septembrie, atmosfera devine festivă cu spectacolul „Opereta Stars”, urmat de concertul energic al Big Band-ului Radio România, dirijat de Simona Strungaru. Pe toată durata evenimentului, publicul va putea vizita și expoziția „Preocupări și pasiuni ale membrilor Familiei Regale de-a lungul timpului”, ce reunește 14 lucrări semnate de bursierii Tinere Talente ai Fundației Regale Margareta a României. Concertele au loc în intervalul orar 18:00-21:30.

Programul evenimentului este disponibil pe www.arcub.ro.

Evenimente partenere „Străzi deschise – București” în cartierele orașului

Zilele Bucureștiului aduc în prim-plan cartiere și spații simbolice ale Capitalei printr-o serie de evenimente partenere ale proiectului “Străzi deschise – București”.

Pentru prima dată, festivalul-manifest Dâmbovița Delivery ajunge la Opera Română – unul dintre cele mai importante puncte de pe cursul râului metropolitan și o zonă simbolică pentru București. Timp de două zile, Dâmbovița devine scenă, laborator și spațiu de întâlnire, într-un eveniment care reunește comunități, instituții și inițiative cu un scop comun: reactivarea râului ca infrastructură verde-albastră a orașului și recuperarea legăturii afective dintre oraș și apă.

Dorobanți StreetArt Fest promovează arta stradală și cultura urbană, animând unul dintre cele mai vechi și vibrante cartiere ale Capitalei prin expoziții, muzică live și ateliere pentru toate vârstele.

Urban Explorers – Night Session redă viață cartierului Mântuleasa, prin proiecții video, instalații digitale și tururi ghidate ce scot la lumină frumusețea și memoria unei zone istorice încărcate de povești.

Concert de pian în închiderea expoziției „Arta vitraliului la 360°” la ARCUB - Sala Mare

Sărbătoarea se încheie la Hanul Gabroveni, unde expoziția „Arta vitraliului la 360°”, prima expoziție din România dedicată exclusiv vitraliului, își închide porțile pe 21 septembrie. Finisajul va fi marcat de recitalul „Ecouri romantice” susținut de pianistul Andreas Iliuță – un eveniment desfășurat în parteneriat cu Muzeul Național „George Enescu”, de la ora 17:00, la Sala Mare ARCUB.

Cu ocazia Zilelor Bucureștiului, accesul la expoziție este gratuit în data de 20 septembrie.

Proiecte desfășurate în cadrul sesiunii de finanțare nerambursabilă ARCUB

Zilele Bucureștiului includ și proiecte sprijinite prin sesiunea de finanțare nerambursabilă „București. Împreună 2025”. Publicul se va bucura de spectacole și experiențe inedite la Festivalul Bucharest Fringe (ediția a 15-a), Festivalul de Teatru Independent Undercloud (ediția a 18-a) și Piano Express. Playing Modern #3, care reunește muzica contemporană și patrimoniul arhitectural.

Programul complet este disponibil pe arcub.ro.

Programul evenimentelor din cadrul Zilelelor Bucureștiului este disponibil pe 566.pmb.ro.