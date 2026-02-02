„Viziuni Dacice”, expoziție colectivă fotodocumentară și de obiect la Accademia di Romania in Roma

Accademia di Romania in Roma, în colaborare cu Asociația „Spirit Românesc”, sub patronajul Ambasadei României în Italia, a vernisat luni, 2 februarie, la galeria de artă a instituției din Viale delle Belle Arti 110, expoziția „Viziuni Dacice”, un proiect cultural și educațional care propune noi perspective asupra marilor monumente ale Romei, reinterpretate prin privirea tinerelor generații.

Parcursul expozițional își are originea într-o experiență educațională interdisciplinară ce reunește istoria artei, fotografia, cercetarea iconografică, tehnologiile digitale, croitoria istorică și inteligența artificială. Vizitatorii vor fi ghidați prin intermediul unor panouri descriptive având componentă științifică, realizate de prof. Leonard Velcescu, istoric de artă, informează un comunicat al Institutului Cultural Român (ICR).

Conform sursei citate, o secțiune a expoziției este dedicată interacțiunii digitale cu monumente emblematice ale Romei, explorate prin modele 3D și conținuturi imersive. Materialele au fost realizate și prin contribuția directă a elevilor Liceului Artistic „Giulio Carlo Argan” din Roma, care au transformat instrumentele specifice Generației Z – de la smartphone la aplicații digitale – în mijloace de cercetare, observare și povestire culturală.

Alături de imagini ale Forurilor Imperiale, Columnei lui Traian și Arcului lui Constantin, expoziția prezintă schițe și reconstrucții ale costumelor dacilor, realizate pe baza surselor antice și reinterpretate prin instrumente contemporane, evidențiind continuitatea detaliilor vestimentare din Antichitate până la portul tradițional românesc.

Expoziția se adresează elevilor, cadrelor didactice, profesioniștilor din domeniul culturii, designului și inovației, precum și tuturor celor interesați să descopere modul în care patrimoniul istoric poate dialoga cu prezentul prin limbaje accesibile și actuale. O invitație de a privi istoria din perspective noi, acolo unde trecutul și viitorul se întâlnesc prin creativitatea tinerilor.

„Viziuni Dacice” este un proiect promovat de Asociația italo-română Spirit Românesc, cu sprijinul Primăriei Municipiului Roma și Zètema Progetto Cultura, în parteneriat cu Liceul Artistic „Giulio Carlo Argan”.

Expoziția va putea fi vizitată până în data de 7 februarie 2026, luni-vineri: 15.00 – 18.00, sâmbăta: 11.00 – 17.00.