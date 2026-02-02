Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
„Viziuni Dacice” – expoziție colectivă fotodocumentară și de obiect la Accademia di Romania in Roma

„Viziuni Dacice”, expoziție colectivă fotodocumentară și de obiect la Accademia di Romania in Roma

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 2 februarie 2026

Accademia di Romania in Roma, în colaborare cu Asociația „Spirit Românesc”, sub patronajul Ambasadei României în Italia, a vernisat luni, 2 februarie, la galeria de artă a instituției din Viale delle Belle Arti 110, expoziția „Viziuni Dacice”, un proiect cultural și educațional care propune noi perspective asupra marilor monumente ale Romei, reinterpretate prin privirea tinerelor generații.

Parcursul expozițional își are originea într-o experiență educațională interdisciplinară ce reunește istoria artei, fotografia, cercetarea iconografică, tehnologiile digitale, croitoria istorică și inteligența artificială. Vizitatorii vor fi ghidați prin intermediul unor panouri descriptive având componentă științifică, realizate de prof. Leonard Velcescu, istoric de artă, informează un comunicat al Institutului Cultural Român (ICR).

Conform sursei citate, o secțiune a expoziției este dedicată interacțiunii digitale cu monumente emblematice ale Romei, explorate prin modele 3D și conținuturi imersive. Materialele au fost realizate și prin contribuția directă a elevilor Liceului Artistic „Giulio Carlo Argan” din Roma, care au transformat instrumentele specifice Generației Z – de la smartphone la aplicații digitale – în mijloace de cercetare, observare și povestire culturală.

Alături de imagini ale Forurilor Imperiale, Columnei lui Traian și Arcului lui Constantin, expoziția prezintă schițe și reconstrucții ale costumelor dacilor, realizate pe baza surselor antice și reinterpretate prin instrumente contemporane, evidențiind continuitatea detaliilor vestimentare din Antichitate până la portul tradițional românesc.

Expoziția se adresează elevilor, cadrelor didactice, profesioniștilor din domeniul culturii, designului și inovației, precum și tuturor celor interesați să descopere modul în care patrimoniul istoric poate dialoga cu prezentul prin limbaje accesibile și actuale. O invitație de a privi istoria din perspective noi, acolo unde trecutul și viitorul se întâlnesc prin creativitatea tinerilor.

„Viziuni Dacice” este un proiect promovat de Asociația italo-română Spirit Românesc, cu sprijinul Primăriei Municipiului Roma și Zètema Progetto Cultura, în parteneriat cu Liceul Artistic „Giulio Carlo Argan”.

Expoziția va putea fi vizitată până în data de 7 februarie 2026, luni-vineri: 15.00 – 18.00, sâmbăta: 11.00 – 17.00.

Lansarea volumului „Istoriile Ploieștiului în benzi desenate” (© Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale”)
📁 Carte
Volumul „Istoriile Ploieștiului în benzi desenate”, lansat la Ploiești
Stânga: General Constantin Budișteanu, ulei pe carton lipit pe pânză, autor Patriciu; Dreapta: Sublocotent Constantin Budișteanu, ulei pe pânză, autor neidentificat (© Colecția „Picturi”, Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”)
📁 Muzeele României
Generalul Constantin Budișteanu - portrete în oglindă
foto1 SD14 JPG
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Un weekend de plimbare și relaxare la „Străzi deschise – București”, 2–3 august 2025
Strazi deschise@ARCUB jpeg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Străzi deschise” în weekendul 13-14 septembrie: artă, film, percuție și spectacole pe Calea Victoriei și pe Calea Griviței
Paris Pallady (4) JPG
📁 Promo și advertorial
Art Safari va fi deschis special pe 1 octombrie, de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice
Afis FNT 2025 jpg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Festivalul Național de Teatru, ediția 35 București, 19 octombrie 2025
„Incursiune vizuală în istoria TNB”, expoziție cu fotografii de arhivă din spectacolele Teatrului Național
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Incursiune vizuală în istoria TNB”, fotografii de arhivă din spectacolele Teatrului Național
Ziua Culturii Nationale la ONB (1) jpeg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Ziua Culturii Naționale la Opera Națională București
muzeu jpg
📁 Patrimoniu
Arhitectura populară săsească din Țara Bârsei