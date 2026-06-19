Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Vernisajul expoziției „Societatea de Salvare din București. O misiune pentru viață, 120 de ani de la înființare”, la Palatul Suțu

Vernisajul expoziției „Societatea de Salvare din București. O misiune pentru viață, 120 de ani de la înființare”, la Palatul Suțu

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 19 iunie 2026

Muzeul Municipiului București găzduiește vineri, 26 iunie 2026, la ora 17.00, la Palatul Suțu, vernisajul expoziției temporare „Societatea de Salvare din București. O misiune pentru viață, 120 de ani de la înființare”.

Accesul la vernisaj este gratuit. Expoziția poate fi vizitată în perioada 26 iunie - 6 septembrie 2026, la Palatul Suțu (Bd. I.C. Brătianu nr. 2) - Muzeul Municipiului București.

Despre expoziție

Niciodată omul să nu fie mulțumit că a făcut prea mult,

ci totdeauna să fie animat de dorința de a face cât mai mult."

Dr. Nicolae Minovici

„Viața și opera dr. Nicolae Minovici reprezintă un exemplu remarcabil de dedicare față de știință, profesie și societate. Activitatea sa științifică, instituțională și socială a contribuit la modernizarea medicinei și la dezvoltarea serviciilor medicale moderne.

Astăzi, la 85 de ani de la dispariția sa, contribuțiile sale continuă să fie relevante pentru semeni și societate, demonstrând importanța cercetării interdisciplinare și a implicării sociale în dezvoltarea medicinei moderne.

Savantul rămâne un model de medic, cercetător și reformator, ale cărui realizări au avut un impact durabil asupra medicinei românești și internaționale.

Ca o încununare a personalității sale, acesta a fost caracterizat de contemporanii săi ca fiind un om disciplinat, curajos și dedicat profesiei sale. A fost un cercetător riguros și un medic devotat. Curajul său, demonstrat inclusiv prin experimentele asupra propriei persoane, reflectă dorința sa de a înțelege adevărul științific.

Un om modest, dar extrem de influent, iar moștenirea sa continuă să inspire și astăzi, lăsând moştenire o serie de proiecte sociale.

Parcursul expozițional debutează cu figura fondatorului, dr. Nicolae Minovici (1868-1941), personalitate marcantă a medicinei românești și pionier al organizării intervențiilor medicale de urgență. Activitatea sa științifică și administrativă, profund ancorată în domeniul medicinei legale și al urgenței prespitalicești, este prezentată în contextul mai larg al modernizării sistemului sanitar românesc de la începutul secolului al XX-lea.

Vă propunem o incursiune coerentă și documentată în istoria uneia dintre cele mai importante instituții de intervenție medicală de urgență din România: Societatea de Salvare din București. Concepută ca un traseu cronologic și tematic, expoziția urmărește evoluția unei inițiative filantropice devenite, în timp, un pilon esențial al serviciilor medicale de urgență, reflectând transformările sociale, tehnologice și instituționale ale secolului trecut.

Un moment definitoriu în constituirea Societății de Salvare îl reprezintă sprijinul filantropic al Theodorei Cazzavillan, care a donat imobilul destinat sediului instituției. Expoziția valorifică documente și imagini de epocă care ilustrează rolul acestui spațiu în organizarea și funcționarea primelor echipe de intervenție, subliniind importanța implicării societății civile în susținerea inițiativelor de utilitate publică.

Astfel, sunt expuse documente provenite din Arhivele Naționale ale României, inclusiv statutele adoptate în 1907, care stabilesc structura, misiunea și principiile de funcționare ale societății. Acestea evidențiază autonomia instituției, organizarea sa bine definită și orientarea către susținerea unor inițiative similare la nivel național, în contextul lipsei unei rețele centralizate de intervenție de urgență.

Un segment distinct al expoziției este dedicat identității vizuale și simbolice a societății, ilustrată prin emblema oficială, insigna purtată de membri și sistemul de decorații instituit pentru recompensarea meritelor.

Un element central al narațiunii expoziționale îl constituie evoluția mijloacelor de intervenție: de la trăsura - ambulanță, simbol al începuturilor modeste, la introducerea automobilului, care a marcat o schimbare radicală în rapiditatea și eficiența intervențiilor. Această tranziție tehnologică este contextualizată prin imagini și mărturii, evidențiind impactul modernizării asupra practicii medicale de urgență.

Discursul expozițional abordează și perioada Primului Război Mondial și consecințele acestuia asupra activității societății, urmate de transformările survenite în perioada interbelică și, ulterior, după cel de-al Doilea Război Mondial. Sunt analizate reorganizările instituționale, integrarea în structuri medicale centralizate și schimbările în gestionarea urgențelor, care au condus treptat la forma actuală a serviciilor de ambulanță.

Prin acest demers, expoziția oferă nu doar o succesiune de evenimente și date, ci o perspectivă integrată asupra unei „misiuni pentru viață”, în care inițiativa individuală, solidaritatea socială și progresul tehnologic converg în slujba salvării de vieți omenești.

Vizitatorul este invitat să parcurgă acest traseu ca pe o istorie vie, în care trecutul instituțional se reflectă direct în practicile contemporane ale medicinei de urgență”, scrie Muzeul Municipiului București, pe pagina de Facebook a instituției.

Program de vizitare: miercuri–duminică, între orele 10.00–18.00 (ultima intrare la ora 17.30)

Bilete:

30 lei – adulți | 15 lei – elevi, studenți, pensionari (include vizitarea tuturor expozițiilor de la Palatul Suțu); 20 lei – adulți | 10 lei – elevi, studenți, pensionari (nu include vizitarea expoziției „Lumea cetăților dacice: oameni, eroi și zei”).

Mai multe pentru tine...
Societatea Salvarea, primul serviciu de ambulanță din București (foto: Muzeul de Artă Populară Dr. Nicolae Minovici)
Societatea Salvarea - înființarea primului serviciu de ambulanță din București
Medalia Societății de Salvare (foto: Facebook / Muzeul Nicolae Minovici)
Când a apărut prima „Salvare” din București
Dr. Nicolae Minovici (© Muzeul Nicolae Minovici)
Dr. Nicolae Minovici – medicul care a făcut din caritate o vocație
Muzeul de Istorie și Arheologie din cadrul Muzeului Județean Mureș găzduiește expoziția „EPIDEMIX. Epidemii, afecțiuni și practici de vindecare din preistorie până în secolul al XVI-lea”
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
O incursiune în istoria bolilor și a practicilor de vindecare, din preistorie până în secolul al XVI-lea
Targ de Sanziene 2026 jpg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Brașovul sărbătorește Ziua Universală a Iei printr-un amplu Târg de Sânziene în Piața Sfatului
În interiorul unui submarin din al Doilea Război Mondial / FOTO jpeg
📁 Muzee
În interiorul unui submarin din al Doilea Război Mondial / FOTO
WhatsApp Image 2026 06 04 at 19 27 1 webp
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Grigorescu, artistul recordurilor, și Tonitza, maestrul nudului, conduc Licitația de Vară Artmark
Buridava (© Saturnian / Wikimedia Commons)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Situl arheologic Buridava Romană din Râmnicu Vâlcea se va deschide pentru public
94538263 3250197034993203 1257147269820448768 n jpg
📁 Istorie Urbană
Sturdza Vodă şi frumoasa Marghioliţa. Femeia pentru care a fost construită cea mai mare Grădină Publică de sec XIX
„Iancu de Hunedoara și timpul său” - simpozion la Academia Română
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Iancu de Hunedoara și timpul său” - simpozion la Academia Română
Ceașcă din Epoca Bronzului (© Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva)
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Restaurarea unui mic fragment de istorie: O ceașcă din Epoca Bronzului
Salonul turcesc, cca. 1885 (© Muzeul Național Peleș)
📁 Muzeele României
Broderia cu fir de mătase din Salonul turcesc de la Castelul Peleș