Vernisajul expoziției „Societatea de Salvare din București. O misiune pentru viață, 120 de ani de la înființare”, la Palatul Suțu

Muzeul Municipiului București găzduiește vineri, 26 iunie 2026, la ora 17.00, la Palatul Suțu, vernisajul expoziției temporare „Societatea de Salvare din București. O misiune pentru viață, 120 de ani de la înființare”.

Accesul la vernisaj este gratuit. Expoziția poate fi vizitată în perioada 26 iunie - 6 septembrie 2026, la Palatul Suțu (Bd. I.C. Brătianu nr. 2) - Muzeul Municipiului București.

Despre expoziție

„Niciodată omul să nu fie mulțumit că a făcut prea mult,

ci totdeauna să fie animat de dorința de a face cât mai mult."

Dr. Nicolae Minovici

„Viața și opera dr. Nicolae Minovici reprezintă un exemplu remarcabil de dedicare față de știință, profesie și societate. Activitatea sa științifică, instituțională și socială a contribuit la modernizarea medicinei și la dezvoltarea serviciilor medicale moderne.

Astăzi, la 85 de ani de la dispariția sa, contribuțiile sale continuă să fie relevante pentru semeni și societate, demonstrând importanța cercetării interdisciplinare și a implicării sociale în dezvoltarea medicinei moderne.

Savantul rămâne un model de medic, cercetător și reformator, ale cărui realizări au avut un impact durabil asupra medicinei românești și internaționale.

Ca o încununare a personalității sale, acesta a fost caracterizat de contemporanii săi ca fiind un om disciplinat, curajos și dedicat profesiei sale. A fost un cercetător riguros și un medic devotat. Curajul său, demonstrat inclusiv prin experimentele asupra propriei persoane, reflectă dorința sa de a înțelege adevărul științific.

Un om modest, dar extrem de influent, iar moștenirea sa continuă să inspire și astăzi, lăsând moştenire o serie de proiecte sociale.

Parcursul expozițional debutează cu figura fondatorului, dr. Nicolae Minovici (1868-1941), personalitate marcantă a medicinei românești și pionier al organizării intervențiilor medicale de urgență. Activitatea sa științifică și administrativă, profund ancorată în domeniul medicinei legale și al urgenței prespitalicești, este prezentată în contextul mai larg al modernizării sistemului sanitar românesc de la începutul secolului al XX-lea.

Vă propunem o incursiune coerentă și documentată în istoria uneia dintre cele mai importante instituții de intervenție medicală de urgență din România: Societatea de Salvare din București. Concepută ca un traseu cronologic și tematic, expoziția urmărește evoluția unei inițiative filantropice devenite, în timp, un pilon esențial al serviciilor medicale de urgență, reflectând transformările sociale, tehnologice și instituționale ale secolului trecut.

Un moment definitoriu în constituirea Societății de Salvare îl reprezintă sprijinul filantropic al Theodorei Cazzavillan, care a donat imobilul destinat sediului instituției. Expoziția valorifică documente și imagini de epocă care ilustrează rolul acestui spațiu în organizarea și funcționarea primelor echipe de intervenție, subliniind importanța implicării societății civile în susținerea inițiativelor de utilitate publică.

Astfel, sunt expuse documente provenite din Arhivele Naționale ale României, inclusiv statutele adoptate în 1907, care stabilesc structura, misiunea și principiile de funcționare ale societății. Acestea evidențiază autonomia instituției, organizarea sa bine definită și orientarea către susținerea unor inițiative similare la nivel național, în contextul lipsei unei rețele centralizate de intervenție de urgență.

Un segment distinct al expoziției este dedicat identității vizuale și simbolice a societății, ilustrată prin emblema oficială, insigna purtată de membri și sistemul de decorații instituit pentru recompensarea meritelor.

Un element central al narațiunii expoziționale îl constituie evoluția mijloacelor de intervenție: de la trăsura - ambulanță, simbol al începuturilor modeste, la introducerea automobilului, care a marcat o schimbare radicală în rapiditatea și eficiența intervențiilor. Această tranziție tehnologică este contextualizată prin imagini și mărturii, evidențiind impactul modernizării asupra practicii medicale de urgență.

Discursul expozițional abordează și perioada Primului Război Mondial și consecințele acestuia asupra activității societății, urmate de transformările survenite în perioada interbelică și, ulterior, după cel de-al Doilea Război Mondial. Sunt analizate reorganizările instituționale, integrarea în structuri medicale centralizate și schimbările în gestionarea urgențelor, care au condus treptat la forma actuală a serviciilor de ambulanță.

Prin acest demers, expoziția oferă nu doar o succesiune de evenimente și date, ci o perspectivă integrată asupra unei „misiuni pentru viață”, în care inițiativa individuală, solidaritatea socială și progresul tehnologic converg în slujba salvării de vieți omenești.

Vizitatorul este invitat să parcurgă acest traseu ca pe o istorie vie, în care trecutul instituțional se reflectă direct în practicile contemporane ale medicinei de urgență”, scrie Muzeul Municipiului București, pe pagina de Facebook a instituției.

Program de vizitare: miercuri–duminică, între orele 10.00–18.00 (ultima intrare la ora 17.30)

Bilete:

30 lei – adulți | 15 lei – elevi, studenți, pensionari (include vizitarea tuturor expozițiilor de la Palatul Suțu); 20 lei – adulți | 10 lei – elevi, studenți, pensionari (nu include vizitarea expoziției „Lumea cetăților dacice: oameni, eroi și zei”).

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