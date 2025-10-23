Vernisajul expoziției „Revoluția maghiară din 1956 - Ecoul documentelor din arhiva ABTL”, la CNSAS

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) găzduiește expoziția documentară „Revoluția maghiară din 1956 – Ecoul documentelor din arhiva ABTL”.

Vernisajul va avea loc în data de 23 octombrie 2025, ora 17.00, la sediul CNSAS, Str. Matei Basarab nr. 55–57, București, iar expoziția poate fi vizitată în perioada 23 octombrie - 15 noiembrie 2025. Intrarea este liberă, notează CNSAS, pe pagina de Facebook a instituției.

Expoziția este realizată pe baza resurselor arhivistice din Fototeca Arhivei Istorice a fostelor Servicii de Securitate Maghiare (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára – ABTL) și aduce în fața publicului o selecție de imagini de arhivă care surprind momentele esențiale ale Revoluției maghiare din 1956 și felul în care acestea au fost reflectate în sursele instituțiilor de securitate.

Imaginile oferă o perspectivă relevantă asupra evenimentelor revoluționare și a luptei anticomuniste din Ungaria în contextul Europei de Est a anilor ’50.

Conform sursei citate, expoziția, organizată în parteneriat de către CNSAS și ABTL, deschide seria activităților desfășurate în cadrul Rețelei Europene a Instituțiilor Oficiale care Administrează Dosarele Fostelor Poliții Secrete Comuniste aflată sub președinția CNSAS în perioada octombrie 2025-octombrie 2026.

În deschiderea expoziței vor susține scurte prezentări Dr. Constantin Buchet, Președintele CNSAS, Dr. Ladislau Antoniu Csendes, membru al Colegiului CNSAS și domnul Istvan Bandi, reprezentant al ABTL. Evenimentul se va desfășura în prezența unui reprezentant al Ambasadei Ungariei la București.

Mai multe pentru tine...