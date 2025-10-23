Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Vernisajul expoziției „Revoluția maghiară din 1956 - Ecoul documentelor din arhiva ABTL”, la CNSAS

Vernisajul expoziției „Revoluția maghiară din 1956 - Ecoul documentelor din arhiva ABTL”, la CNSAS

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 23 octombrie 2025

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) găzduiește expoziția documentară „Revoluția maghiară din 1956 – Ecoul documentelor din arhiva ABTL”.

Vernisajul va avea loc în data de 23 octombrie 2025, ora 17.00, la sediul CNSAS, Str. Matei Basarab nr. 55–57, București, iar expoziția poate fi vizitată în perioada 23 octombrie - 15 noiembrie 2025. Intrarea este liberă, notează CNSAS, pe pagina de Facebook a instituției.

Expoziția este realizată pe baza resurselor arhivistice din Fototeca Arhivei Istorice a fostelor Servicii de Securitate Maghiare (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára – ABTL) și aduce în fața publicului o selecție de imagini de arhivă care surprind momentele esențiale ale Revoluției maghiare din 1956 și felul în care acestea au fost reflectate în sursele instituțiilor de securitate.

Imaginile oferă o perspectivă relevantă asupra evenimentelor revoluționare și a luptei anticomuniste din Ungaria în contextul Europei de Est a anilor ’50.

Conform sursei citate, expoziția, organizată în parteneriat de către CNSAS și ABTL, deschide seria activităților desfășurate în cadrul Rețelei Europene a Instituțiilor Oficiale care Administrează Dosarele Fostelor Poliții Secrete Comuniste aflată sub președinția CNSAS în perioada octombrie 2025-octombrie 2026.

În deschiderea expoziței vor susține scurte prezentări Dr. Constantin Buchet, Președintele CNSAS, Dr. Ladislau Antoniu Csendes, membru al Colegiului CNSAS și domnul Istvan Bandi, reprezentant al ABTL. Evenimentul se va desfășura în prezența unui reprezentant al Ambasadei Ungariei la București.

Mai multe pentru tine...
Serviciile secrete și revoluția din Ungaria jpeg
Serviciile secrete și revoluția din Ungaria
Revoluția ungară si intervenția armatei sovietice jpeg
Revoluția ungară si intervenția armatei sovietice
Revoluția ungară din 1956 jpeg
Revoluția ungară din 1956
Bătălia de la râul Vorskla. Miniatură din Cronica Ilustrată a lui Ivan cel Groaznic (© Wikimedia Commons)
📁 Istorie Medievală Românească
Cine a fost misteriosul voievod Ștefan I, învingătorul lui Sigismund, căzut în Bătălia de pe râul Vorskla
Tanc TR-85 în Piața Victoriei, în timpul Revoluției din Decembrie 1989 (© Muzeul Național de Istorie a României / Wikimedia Commons)
📁 Războiul Rece
Strict secret: planurile de atac ale Tratatului de la Varșovia asupra NATO. Tancul lui Ceaușescu
Nicolae Ceauşescu în vizită la Fabrica de confecţii Bucureşti (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 59/1970)
📁 Comunismul in România
Epoca de Aur: Industria grea a lui Ceaușescu și falimentul României din 1981
Vizual Regina Maria la Ashford (1) jpg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Regina Maria a României, celebrată la Ashford de ICR Londra
Elena Popa (stânga) și Savu Maria (dreapta) jpg
📁 Istorie culinară
„La Părău” din Hărțăgani, locul unde oamenii vor să păstreze rețetele de vărzar pe vecie
ASIGURARE EAGLESTAR Detaliu imobil 1, Dna Oltea, 26 jpg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Plăcuțele vechi ale caselor din Bucureștii de altădată – o istorie urbană uitată
Catacombele de la Mănăstirea Ursulinelor din Sibiu
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
În ce condiții pot fi vizitate catacombele de la Mănăstirea Ursulinelor din Sibiu
ASIGURARE NATIONALA + ASRG Detaliu imobil 3, Grigore Alexandrescu, 43 jpg
📁 Patrimoniu
Expoziție și tururi în inima Bucureștiului – Plăcuțele vechi ale caselor din Bucureștii de altădată
Afis FNT 2025 jpg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Festivalul Național de Teatru, ediția 35 București, 22 octombrie 2025