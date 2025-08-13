Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
Vernisajul expoziției „George Enescu și Universul Artelor”. O călătorie fascinantă prin viața și creația unui titan

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 13 august 2025

Muzeul Municipiului București, în parteneriat cu Muzeul Național „George Enescu", invită publicul la vernisajul expoziției „George Enescu și Universul Artelor”, care va avea loc în ziua de 5 septembrie 2025, ora 18.00, la Palatul Suțu (Bd. Ion C. Brătianu, nr. 2). Acesta este un eveniment conex, desfășurat sub egida Festivalului Internațional „George Enescu”.

Expoziția își propune să exploreze nu doar geniul muzical al lui Enescu, ci și relația sa profundă cu diverse forme de expresie artistică. Prin intermediul unor obiecte prețioase din colecțiile Pinacotecii București și ale Muzeului Național „George Enescu”, veți descoperi fațete mai puțin cunoscute ale personalității sale complexe, informează un comunicat al Muzeul Municipiului București.

Vă invităm să pătrundeți într-un univers în care muzica se întâlnește cu imaginea, explorând natura artistică a lui Enescu, modul în care a perceput și a interacționat cu realitatea înconjurătoare, dar și amploarea recunoașterii sale internaționale.

O secțiune specială va fi dedicată modului în care Enescu a fost surprins și imortalizat în artă, prin lucrări de pictură, sculptură, grafică și fotografie, oferind o perspectivă vizuală unică asupra imaginii sale publice și private.

Un punct de interes deosebit îl constituie secțiunea dedicată modului în care Enescu a fost reprezentat în artă, un veritabil corpus iconografic ce reunește lucrări semnate de artiști de prim rang ai artei românești moderne, printre care Gheorghe Anghel, Corneliu Baba, Ottilia Michail Oteteleșanu, Milița Petrașcu sau Gheorghe Tomaziu.

Prin portrete pictate, busturi, fotografii de epocă și schițe grafice, se conturează o imagine complexă a identității publice și private a muzicianului, reflectând atât aura mitică dobândită în viață, cât și umanitatea profundă ce răzbate din privirile și gesturile surprinse de artiști. Acestora li se adăuga și obiecte inedite, precum bagheta dirijorului George Georgescu, care a condus orchestra în primele două ediții ale Festivalului George Enescu, sau o scrisoare trimisă de George Enescu primarului general al capitalei, Dem I. Dobrescu.

George Enescu și Universul Artelor” este mai mult decât o expoziție, este o invitație la o călătorie fascinantă prin viața și creația unui titan, o ocazie de a înțelege mai bine cum s-a reflectat geniul său într-un spectru larg de manifestări artistice”, precizează sursa citată.

Evenimentul este susținut în cadrul parteneriatului de Festivalul Național „George Enescu” și Artexim. Expoziția va fi deschisă publicului în perioada 5 septembrie – 19 octombrie 2025.

Intrarea la vernisaj este liberă.

