Muzeul Țării Crișurilor Oradea, în parteneriat cu Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), Consiliul Județean Bihor, Primăria Municipiului Oradea și Episcopia Ortodoxă a Oradiei organizează vernisajul expoziției „Episcopul Nicolae Popoviciu al Oradiei. Un luptător al credinței creștine împotriva comunismului”.

Evenimentul va avea loc marți, 17 februarie a.c., ora 12.00, la Secția Muzeul Orașului Oradea (Piața Mihai Viteazul, nr. 39-41), scrie CNSAS, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, Nicolae Popoviciu s-a născut la 29 ianuarie 1903, în Biertan, fostul județ Târnava-Mare (astăzi, în jud. Sibiu). În ziua de 28 aprilie 1936, în Congresul Național Bisericesc, întrunit la București, preotul și teologul Nicolae Popoviciu a fost ales Episcop ortodox român al Oradiei. În cei 14 ani de pastorație în fruntea Episcopiei Ortodoxe a Oradiei (1936-1950), Nicolae Popoviciu a fost un model pentru o întreagă generație de preoți, lăsând în urma sa o importantă operă edilitară: zeci de biserici și case parohiale construite și consacrate slujirii creștine. Anul trecut s-au comemorat 65 de ani de la decesul episcopului ortodox al Oradiei (20 octombrie 1960) și 75 de ani de la îndepărtarea sa din scaunul episcopal (5 octombrie 1950).

Expoziția își propune să omagieze personalitatea marcantă a unui martir care a luptat pentru credință în timpul regimului comunist. În cadrul proiectului expozițional se poate vedea mobilierul episcopului provenit din casa natală din Biertan, fotografii despre activitatea pastorală a ierarhului orădean și din perioada exilului, cupuri din presă și documente din arhiva CNSAS.

Expoziția îi are curatori pe dr. Cristina Liana Pușcaș, muzeograf la Secția Muzeul Orașului Oradea, și Adrian Nicolae Petcu, membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Colaborarea între Muzeul Țării Crișurilor și CNSAS se derulează în urma încheierii unui protocol în baza căruia CNSAS a pus la dispoziție întregul material foto-documentar din dosarele lui Nicolae Popoviciu instrumentate de Securitatea comunistă.

La eveniment vor lua cuvântul: prof. univ. dr. Gabriel Moisa – manager Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal, P.S. Sofronie Drincec – Episcop, Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, Adrian Nicolae Petcu – membru al Colegiului CNSAS, pr. Dorel Octavian Rusu și dr. Cristina Liana Pușcaș.