Vernisajul expoziției „Ceramică românească modernă din colecția Muzeului Dr. Nicolae Minovici”, la Palatul Suțu

Muzeul Municipiului București organizează la vernisajul expoziției „Ceramică românească modernă din colecția Muzeului Dr. Nicolae Minovici”, care va avea loc vineri, 23 ianuarie, ora 17:00, la Palatul Suțu.

Expoziția reunește o selecție reprezentativă de piese ceramice realizate în primele decenii ale secolului XX în patru importante ateliere românești de olărie: Domeniile Coroanei Regale, Troița, atelierul Gheorghe Niculescu Mogoș și fabrica Frații Tompa din Turda. Ulcioare, farfurii, talere, sfeșnice și ploști, provenite din colecția doctorului Nicolae Minovici, ilustrează diversitatea morfologică și decorativă a ceramicii românești într-o perioadă de tranziție și redefinire estetică, scrie Muzeul Municipiului București, pe pagina de Facebook a instituției.

Ceramica etnografică reflectă în mod direct istoria și identitatea comunităților, fiind un martor esențial al vieții cotidiene, al gusturilor estetice și al obiceiurilor de altădată. Realizată atât în mediul rural, cât și în cel urban, ceramica a ocupat mult timp un loc central în universul domestic românesc, fiind „folosită deopotrivă la masa bogatului și a săracului”. Încărcate de semnificații simbolice, aceste obiecte au atras interesul colecționarilor, iar doctorul Nicolae Minovici (1868–1941) se numără printre cei care au valorizat și expus constant această categorie de artefacte.

Colecția sa cuprinde aproximativ 1800 de piese ceramice de diferite dimensiuni, provenite din ateliere rurale și urbane din Muntenia, Oltenia, Banat și Transilvania. Deși nu a fost constituită după criterii etnografice stricte, ci în funcție de valoarea estetică a obiectelor, colecția reflectă preferința colecționarului pentru armonia formelor, calitatea execuției și rafinamentul decorului, majoritatea pieselor provenind din ateliere urbane.

Expoziția urmărește evoluția ceramicii românești în contextul afirmării unui stil național modern, rezultat al dialogului dintre tradiția populară, influențele Artelor 1900 și inovațiile propuse de artiști și meșteșugari. Atelierele au adaptat motive tradiționale, au experimentat formule decorative noi și au răspuns gusturilor unei clientele urbane aflate în plin proces de redescoperire a artei populare.

Demersul expozițional propune o lectură critică și contextualizată a acestui fenomen, evidențiind atât contribuția atelierelor și artiștilor la modernizarea artei decorative românești, cât și dezbaterile culturale ale epocii privind raportul dintre tradiție, industrializare și autenticitate.

Publicul este invitat să descopere nu doar frumusețea ceramicii românești moderne, ci și istoria centrelor de producție și a meșteșugarilor care au contribuit la afirmarea identității artistice românești la începutul secolului al XX-lea.

Accesul la vernisaj este gratuit. Expoziția va fi deschisă la Palatul Suțu (Bd. I.C. Brătianu, nr. 2) până la data de 7 iunie 2026. Program de vizitare: miercuri - duminică, 10.00 - 18.00 (ultima intrare la 17.30).