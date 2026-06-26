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Steagul județului Dolj, din 1860 (© Cătălin Vînturici / Muzeul Olteniei)

Un simbol al identității: Steagul județului Dolj din 1860

📁 Muzeele României
🗓️ 26 iunie 2026

Cu prilejul Zilei Drapelului Național, sărbătorită anual la 26 iunie, Muzeul Olteniei aduce în atenția publicului un reper deosebit al patrimoniului istoric: Steagul județului Dolj, datat 1860, valoros exemplar din Colecția de Steaguri a muzeului, expus în cadrul Sălii Unirii Principatelor (1859).

Cu prilejul Zilei Drapelului Național, sărbătorită anual la 26 iunie, Muzeul Olteniei aduce în atenția publicului un reper deosebit al patrimoniului istoric: Steagul județului Dolj, datat 1860, valoros exemplar din Colecția de Steaguri a muzeului, expus în cadrul Sălii Unirii Principatelor (1859).

Datat în anul 1860, la scurt timp după Unirea Principatelor Române (1859), acest însemn ceremonial constituie o mărturie a simbolisticii oficiale utilizate de administrația județului Dolj în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, scrie Muzeul Olteniei, pe pagina de Facebook a instituției.

Piesa păstrează elemente definitorii pentru simbolistica epocii: inscripția „Județul Doljiu”, anul realizării, culorile tricolorului și reprezentarea heraldică a județului, constituind o mărturie autentică asupra simbolurilor și valorilor administrative din a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

În compoziția heraldică se regăsesc simboluri cu valoare istorică, precum peștele – emblemă tradițională a județului Dolj, acvila și capul de bour – elemente ce trimit la provinciile istorice reunite în cadrul statului român modern.

Dincolo de valoarea sa artistică, steagul reprezintă un document istoric care vorbește despre consolidarea ideii de unitate națională și despre afirmarea simbolurilor României moderne. (autor text: Camelia Săvescu, referent de specialitate, Biroul de Marketing, Muzeul Olteniei)

Foto sus: Steagul județului Dolj, din 1860 (© Cătălin Vînturici / Muzeul Olteniei)

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