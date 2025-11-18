Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
Un șal de mătase deosebit

📁 Muzee
🗓️ 18 noiembrie 2025

Unele piese ies în întâmpinarea privirii cu o eleganță care traversează deceniile. Șalul din mătase, lucrat în perioada interbelică, cu motivul păunului desfășurat în armonii bogate, aparține unei lumi în care accesoriile aveau personalitate, iar rafinamentul se transmitea ca un limbaj aparte. Este piesa cu nr. inv. 359, provenită din garderoba doamnei Netti Diel, soția medicului Ludwig Diel, donată Muzeului Național al Banatului de prof. dr. Pia Brînzeu, nepoata ei, în anul 2020.

Păunul ocupa un loc special în estetica Timișoarei interbelice. Era semn al feminității elaborate, al prestanței urbane și al unei predilecții pentru detalii bine construite. Moda orașului împrumuta influențe din Viena și Budapesta, iar acest motiv apărea în broderii, accesorii și ținute de salon, unde culorile vii și desenul amplu transformau fiecare apariție într-o declarație stilistică. În șalul expus, mătasea creează valuri ample, franjurii lungi accentuează mișcarea, iar compoziția florală conturează o estetică liberă, sofisticată și atent articulată.

Această piesă poate fi admirată în expoziția „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă (1800–1947)”, găzduită în mansarda B1 a Bastionului Maria Theresia. Un accesoriu cu poveste oferă mereu mai mult decât o apariție. Oferă stil, memorie și inspirație.

