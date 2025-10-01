Prăvălia de modă a fraților László

Negustorul László Márton, din Gherla, a avut ideea deschiderii la Brașov a prăvăliei „László M. & L.”, afacere continuată de fiii săi, Dénes și Gerö. Prăvălia elegantă de modă a lui Márton, de pe strada Târgul Inului nr. 29 din Brașov, era specializată în vânzarea de postavuri și albituri, acolo comercializându-se, de asemenea, stofe pentru rochii de damă, produse local, sau aduse din străinătate, mătăsuri fine, dar chiar și covoare, perdele și alte produse textile, toate la prețuri moderate, accesibile brașovenilor.

În volumul „Brașovul de altădată”, Sextil Pușcariu surprinde frânturi de viață burgheză, prăvălia fraților László conturându-se ca o oază a rafinamentului textil. „Cel mai tânăr între cei doi frați László avea totdeauna o glumă în rezervă când te servea cu mâna lui grasă, la care lipseau încheieturile din urmă ale degetelor. Stâlpul prăvăliei din Șirul Inului era însă negriciosul Verzár, cu vocea lui aspră, dar cu vorbe ademenitoare când îți arăta câte o stofă strălucitoare de atlas”. În felul acesta prăvălia fraților László a devenit un punct de referință în peisajul comercial brașovean, printre cliente numărându-se chiar și săcelence doritoare de ținute luxoase.

Cu detalii complete despre viața in Brașovul de odinioară vă așteptă Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului, unde, în cadrul expoziției temporare „Haina îl face pe om. Incursiune în codul vestimentar de odinioară” veți avea ocazia să studiați elemente de port specifice diferitelor categorii profesionale și ale comunităților care au modelat zona noastră.

Foto (stânga): László Marton, tatăl cel care a deschis prăvălia „M&L László” la începutul anilor 1860. Foto (dreapta): László Dénes și László Gerő, fiii lui László Marton: Foto: Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului

