Costumul de sărbătoare în secolul al XIX-lea, un element al identității

📁 Patrimoniu

Dincolo de valoarea estetică, costumul de sărbătoare a avut importante elemente simbolice, un cod înțeles și perpetuat de toți membrii comunității. Mărturii ne stau fotografiile secolului trecut.

Se remarcă la costumul bărbatului pălăria decorată cu o coroniță din flori artificiale, parte a recuzitei rituale a nunții. De asemenea, se pot observa elemente specifice costumului de sărbătoare săsesc. Bărbatul poartă pieptar din piele de oaie; manta din postav alb cu decor brodat; pantaloni din postav cu decor din găitan.

Tânara se remarcă prin Borten; panglici cu ornamente florale; pe umeri „Kirchenmantel” (manta de biserică, de suprafață dreptunghiulară, de culoare neagră); cămașă albă cu mâneci ample prinse cu pumnași; pieptar din piele de oaie cu decor brodat; „Heftel” (paftaua purtată pe piept); „Gürtel” (cordon metalic); șorț alb cu nume brodat și dantelă aplicată pe margini; baticuri cu decor floral și franjuri prinse în talie.

Cu detalii despre codul vestimentar din trecut, vă așteptă Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului, unde puteți admira expoziția temporară ,, Haina îl face pe om-Incursiune în codul vestimentar de odinioară”.

Foto: Miri sași din împrejurimile Sibiului, începutul secolului al XX-lea, colecția Muzeului de Etnografie Brașov

