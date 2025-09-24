Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
Expoziția temporară „Haina îl face pe om – Incursiune în codul vestimentar de odinioară” (foto: Facebook / Muzeul de Etnografie Brașov)

Negrul în moda vestimentară de-a lungul istoriei

📁 Istoria Modei
🗓️ 24 septembrie 2025

Negrul este culoarea care nu îmbătrânește niciodată, dar care și-a schimbat mereu rolurile odată cu epocile. Dacă în Evul Mediu era privit ca simbol al întunericului și al misterului, adevărata sa consacrare a venit mai târziu, atunci când oamenii au învățat să-l prindă pe țesături.

Pentru secole la rând, obținerea unui negru profund și durabil pentru textile a fost un proces dificil, deoarece coloranții naturali aveau tendința de a se estompa sau de a deveni maro-cenușii în timp, scrie Muzeul de Etnografie Brașov, pe pagina de Facebook a instituției.

Sursele naturale folosite pentru vopsirea hainelor în negru erau coaja și frunzele de nuc, taninii din scoarța de stejar fixau nuanța, iar indigo-ul amestecat cu pigmenți vegetali reușea să creeze un negru mai profund. Chiar și funinginea și cărbunele au fost folosite, nu doar pentru cerneală, ci și pentru a da hainelor acea densitate întunecată, aproape solemnă. Abia în secolul XIX, odată cu apariția coloranților sintetici, negrul a devenit o nuanță accesibilă tuturor, de la aristocrați la clasele muncitoare.

În plină Revoluție Industrială, orașele erau învăluite de fum și funingine, iar moda și-a însușit această atmosferă. Costumul negru al bărbatului burghez a devenit etalonul respectabilității, iar rochiile negre de doliu erau purtate cu o gravitate care inspira atât teamă, cât și admirație. În artă, romantici precum Byron au făcut din negru simbolul melancoliei, iar pictorii impresioniști l-au transformat în instrument de contrast și dramatism.

Secolul XX a adus, însă, apogeul. Coco Chanel, cu „mica rochie neagră” din 1926, a reinventat complet povestea acestei culori. Din semn al durerii, negrul a devenit chintesența eleganței. Yves Saint Laurent îl numea „puntea dintre artă și modă”, iar Versace îi vedea esența simplității absolute. În anii ’50-’60, negrul a devenit culoarea rebelilor și a artiștilor. Gecile de piele negre au devenit un simbol al motocicliștilor și al subculturii rock.

Negrul rămâne un cod vizual al puterii, eleganței și rafinamentului, o culoare care spune povești despre oameni, epoci și destine. Iar dacă vreți să descoperiți mai profund cum hainele au reflectat statutul, profesia și identitatea de-a lungul timpului, Muzeul de Etnografie Brașov vă invită să vizitați expoziția temporară „Haina îl face pe om – Incursiune în codul vestimentar de odinioară” la Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului, în Piața Sfatului, nr. 15, de miercuri până duminică, între orele 10:00–18:00.

Veți descoperi piese vestimentare cu istorie, povești despre modul în care țesăturile și culorile vorbeau despre rang și meserie și veți păși într-o lume unde fiecare detaliu era o declarație.

