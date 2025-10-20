Magazinul pălărierului Heinrich Tischler, un loc emblematic pentru moda brașoveană, în urmă cu mai bine de 100 de ani

La sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, brașovenii frecventau cele mai renumite ateliere de pălărieri și modiste din oraș care lucrau după ultimele tendințe ale modei vieneze.

Un loc emblematic pentru moda brașoveană era magazinul lui Heinrich Tischler, situat pe Șirul Inului. Aici, clienții puteau alege dintr-o gamă variată de pălării și șepci, articole de galanterie și de modă, toate realizate conform ultimelor tendințe vest-europene. După preluarea afacerii de către fiul său, Bruno Tischler, magazinul a continuat să ofere astfel de accesorii până în 1948, când afacerile private au fost naționalizate de autoritățile comuniste, scrie Muzeul de Etnografie Brașov, pe pagina de Facebook a instituției.

Cele mai elegante pălării, pentru evenimente deosebite, erau cele lucrate pe calapod, la cald, din fetru de păr de iepure, de culoare închisă. Cochetelor pălării li se adăugau accesorii adecvate precum voalete, pene, şnururi, panglici sau flori artificiale, agrafe şi ace decorative.

La Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului, în cadrul expoziției temporare „Haina îl face pe om. Incursiune în codul vestimentar de odinioară”, veți putea admira și astfel de pălării. Totodată, veți putea proba pălării inspirate din moda începutului de secol XX.