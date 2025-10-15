„Turnuri, Ziduri și Visuri. Transilvania în acuarelă” - expoziție de pictură la Castelul Corvinilor

Muzeul Castelul Corvinilor are plăcerea de a găzdui, până la sfârșitul lunii octombrie, în prestigioasa Sală Bethlen, expoziția de pictură „Turnuri, Ziduri și Visuri. Transilvania în acuarelă”, semnată de artista Raluca Mărginean.

Expoziția reunește o selecție de lucrări ce explorează patrimoniul arhitectural și peisagistic al Transilvaniei, filtrat prin sensibilitatea și transparența tehnicii acuarelei, scrie Muzeul Castelul Corvinilor, pe pagina de Facebook a instituției.

Turnurile medievale, zidurile cetăților și atmosfera onirică a locurilor sunt reimaginate cu sensibilitate și rafinament. Raluca Mărginean a studiat pictura în cadrul Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca și face parte din Uniunea Artiștilor Plastici din România. Practica sa artistică se remarcă printr-o abordare poetică a spațiului și memoriei, iar lucrările sale propun o reinterpretare vizuală a Transilvaniei ca tărâm al visului, al istoriei și al contemplării.

Expoziția poate fi vizitată în cadrul turului muzeal, oferind vizitatorilor o experiență artistică aparte, în armonie cu atmosfera istorică a castelului.