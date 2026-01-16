Tăblița de lut de la Suplacu de Barcău, exponatul lunii la Muzeul Țării Crișurilor

Exponatul lunii ianuarie la Muzeul Țării Crișurilor Oradea este Tăblița de lut de la Suplacu de Barcău, un artefact ce face parte din patrimoniul cultural al Secției de Arheologie și Restaurare, categoria Tezaur, și care se prezintă sub forma unui disc fragmentar cu un diametru relativ de 5,7-6 cm. și cu o grosime de 6 mm.

Tăblița de lut de la Suplacu de Barcău este realizat dintr-o pastă foarte fină, degresantul fiind compus din mâl. Piesa este foarte bine arsă, de culoare cărămizie, cu mici flecuri gri deschis, informează un comunicat al Muzeului Țării Crișurilor.

Conform sursei citate, pe una dintre fețe piesa prezintă două câmpuri aproximativ semi-circulare, trasate prin două linii incizate și umplute cu puncte realizate prin împunsături. Cele două câmpuri sunt separate de o bandă în care, prin aceeași tehnică de împunsături, par să fie reprezentate două siluete umane în poziție orantă, dispuse diametral opus una de cealaltă și delimitate de un șir de împunsături mai subțiri. Figurina dispusă în registrul superior are deasupra brațelor ridicate două șiruri de împunsături. Piesa fiind fragmentară nu credem că are vreo importanță numărul de puncte din cele două câmpuri, dar totuși le vom aminti: 32 – câmpul din dreapta (cel incomplet) și 109 – cel din stânga; după dimensiunea celor două câmpuri cel din partea dreaptă pare să fi conținut un număr mai mare decât cel din partea stângă.

Decorarea celeilalte fețe a piesei a fost realizată doar prin tehnica inciziei. Și aici sunt redate două câmpuri semicirculare (arcul de cerc este realizat printr-o linie dublă, iar coarda cercului printr-o linie simplă). Câmpul din stânga conține o siluetă într-o poziție orantă, iar cel din dreapta, atât cât s-a păstrat, este gol.

Ținând cont de pastă și calitatea arderii, de repertoriul ornamenticii, precum și de locul de unde pare să provină, plasăm cronologic această piesă în a doua fază a locuirii neolitice târzii de la Suplacu de Barcău (4850-4800 î.Chr.).

Poziția orantă pe care o regăsim pe piesa de la Suplac reprodusă de trei ori și care este regăsită și în repertoriul de „semne Vinča”, ar putea pune acest artefact în legătură cu credințele religioase specifice neoliticului târziu din nord-vestul României.

„Considerăm că piesa este asociată cultului religios specific grupului Suplacu de Barcău și că aceasta încifrează și transmite un mesaj, însă nu constituie sau nu reprezintă elemente de «scriere»”, precizează Muzeul Țării Crișurilor.

Exponatul va putea fi admirat la Muzeul Orașului Oradea (P-ța Emanuil Gojdu nr. 39-41), Sala cu grifoni, în perioada 15-31 ianuarie, în intervalul orar 09.00-17.00.