Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Tăblița de lut de la Suplacu de Barcău, exponatul lunii la Muzeul Țării Crișurilor

Tăblița de lut de la Suplacu de Barcău, exponatul lunii la Muzeul Țării Crișurilor

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 16 ianuarie 2026

Exponatul lunii ianuarie la Muzeul Țării Crișurilor Oradea este Tăblița de lut de la Suplacu de Barcău, un artefact ce face parte din patrimoniul cultural al Secției de Arheologie și Restaurare, categoria Tezaur, și care se prezintă sub forma unui disc fragmentar cu un diametru relativ de 5,7-6 cm. și cu o grosime de 6 mm.

Tăblița de lut de la Suplacu de Barcău este realizat dintr-o pastă foarte fină, degresantul fiind compus din mâl. Piesa este foarte bine arsă, de culoare cărămizie, cu mici flecuri gri deschis, informează un comunicat al Muzeului Țării Crișurilor.

Conform sursei citate, pe una dintre fețe piesa prezintă două câmpuri aproximativ semi-circulare, trasate prin două linii incizate și umplute cu puncte realizate prin împunsături. Cele două câmpuri sunt separate de o bandă în care, prin aceeași tehnică de împunsături, par să fie reprezentate două siluete umane în poziție orantă, dispuse diametral opus una de cealaltă și delimitate de un șir de împunsături mai subțiri. Figurina dispusă în registrul superior are deasupra brațelor ridicate două șiruri de împunsături. Piesa fiind fragmentară nu credem că are vreo importanță numărul de puncte din cele două câmpuri, dar totuși le vom aminti: 32 – câmpul din dreapta (cel incomplet) și 109 – cel din stânga; după dimensiunea celor două câmpuri cel din partea dreaptă pare să fi conținut un număr mai mare decât cel din partea stângă.

Decorarea celeilalte fețe a piesei a fost realizată doar prin tehnica inciziei. Și aici sunt redate două câmpuri semicirculare (arcul de cerc este realizat printr-o linie dublă, iar coarda cercului printr-o linie simplă). Câmpul din stânga conține o siluetă într-o poziție orantă, iar cel din dreapta, atât cât s-a păstrat, este gol.

Ținând cont de pastă și calitatea arderii, de repertoriul ornamenticii, precum și de locul de unde pare să provină, plasăm cronologic această piesă în a doua fază a locuirii neolitice târzii de la Suplacu de Barcău (4850-4800 î.Chr.).

Poziția orantă pe care o regăsim pe piesa de la Suplac reprodusă de trei ori și care este regăsită și în repertoriul de „semne Vinča”, ar putea pune acest artefact în legătură cu credințele religioase specifice neoliticului târziu din nord-vestul României.

„Considerăm că piesa este asociată cultului religios specific grupului Suplacu de Barcău și că aceasta încifrează și transmite un mesaj, însă nu constituie sau nu reprezintă elemente de «scriere»”, precizează Muzeul Țării Crișurilor.

Exponatul va putea fi admirat la Muzeul Orașului Oradea (P-ța Emanuil Gojdu nr. 39-41), Sala cu grifoni, în perioada 15-31 ianuarie, în intervalul orar 09.00-17.00.

Fiul lui hamnet 426216l 1600x1200 n 0d8f8eb9 jpg
📁 Recomandări de film
De văzut în ianuarie
Cristian Vasile, Un cameleon și “virtuțile” oportunismului: Mihai Ralea – o biografie politică
📁 Carte
Moralistul fără morală sau între cameleonism și oportunism - Mihai Ralea
WhatsApp Image 2026 01 15 at 14 24 23 jpeg
📁 Carte
„Când Iadul a coborât pe Pământ. Imperiul Mongol și Hoarda de Aur”: De la Ginghis Han la moștenirea Hoardei de Aur
Stânga: General Constantin Budișteanu, ulei pe carton lipit pe pânză, autor Patriciu; Dreapta: Sublocotent Constantin Budișteanu, ulei pe pânză, autor neidentificat (© Colecția „Picturi”, Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”)
📁 Muzeele României
Generalul Constantin Budișteanu - portrete în oglindă
foto1 SD14 JPG
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Un weekend de plimbare și relaxare la „Străzi deschise – București”, 2–3 august 2025
Strazi deschise@ARCUB jpeg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Străzi deschise” în weekendul 13-14 septembrie: artă, film, percuție și spectacole pe Calea Victoriei și pe Calea Griviței
Paris Pallady (4) JPG
📁 Promo și advertorial
Art Safari va fi deschis special pe 1 octombrie, de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice
„Incursiune vizuală în istoria TNB”, expoziție cu fotografii de arhivă din spectacolele Teatrului Național
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Incursiune vizuală în istoria TNB”, fotografii de arhivă din spectacolele Teatrului Național
Ziua Culturii Nationale la ONB (1) jpeg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Ziua Culturii Naționale la Opera Națională București