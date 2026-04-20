„Străzi Deschise – București” revine, din 25 aprilie

În perioada 25 aprilie – 11 octombrie, orașul devine din nou promenadă urbană. „Străzi deschise - București”, cel mai amplu proiect cultural al Capitalei, organizat de Primăria Municipiului București, prin ARCUB, revine cu cea de-a șasea ediție.

Timp de 25 de weekenduri, Calea Victoriei și - în premieră anul acesta – Str. Ion Brezoianu devin spații pietonale, animate de spectacole, concerte, activități sportive și surprize pentru toate vârstele, informează un comunicat al ARCUB.

„Străzi deschise – București” debutează weekendul acesta, pe 25 - 26 aprilie. De acum și până la toamnă, în fiecare sâmbătă și duminică, între orele 10.00 și 22.00, Calea Victoriei și Str. Ion Brezoianu se închid, pentru mașini, și se deschid pentru oameni, pentru plimbări, socializare în aer liber, distracție.

Vor fi spectacole de teatru și dans, concerte, parade, ateliere pentru copii, flashmob, activități sportive și proiecte dezvoltate împreună cu instituții culturale, artiști independenți și organizații locale. Pe lângă distracție, programul va include dezbateri și întâlniri cu invitați din cultură, arhitectură, urbanism și societatea civilă.

Ca o premieră, fiecare dintre cele 25 de weekenduri va avea propria temă, inspirată de oraș și de felul în care vrem să arate el: regenerare urbană, ecologie, patrimoniu, mobilitate sau relația dintre oameni și spațiul public.

„Sunt adeptul evenimentelor de calitate, pentru toate vârstele, care să ne aducă împreună, ca o comunitate. Vă invit să redescoperim orașul, să lăsăm mașina acasă măcar în weekend, să ne plimbăm pe străzi tineri, bunici, copii. Anul acesta, pentru prima dată, vom organiza și dezbateri publice pe diferite teme care ne privesc pe toți”, a declarat primarul general Ciprian Ciucu.

Programul primului weekend

Weekendul 25-26 aprilie se desfășoară sub tema „Orașul construit împreună”. Va conține activități și dezbateri despre felul în care locuitorii, comunitatea și administrația locală pot contribui împreună la transformarea Bucureștiului într-un loc în care să ne placă să trăim. Pe parcursul ambelor zile, în Piata Revoluției va fi o expoziție cu proiectele de urbanism participativ, organizată de Urbanize Hub.

Iată o parte din programul acestui weekend:

Sâmbătă, 25 aprilie

10.00 – 12.00, pornire din Bd. Dacia spre Str. Ion Brezoianu: Parada Personajelor, organizată de Opera Comică pentru Copii;

10:00 – 21:00, Piața Revoluției (parcare): zonă destinată activităților sportive (baschet, ping pong, subsoccer);

10:00 – 12:00, Str. Ion Brezoianu & Str. Eforie: atelier de colorat zmeie;

11:00 – 12:00, Cercul Militar: bubble parade;

11.00 – 12.00, Piața Ion Rațiu: spectacol pentru copii „Crina și păpușile vorbitoare”;

11.00 – 13.00, Str. Ion Brezoianu & Str. Eforie: atelier de confecționat marionete;

12.00 – 13.00, Cercul Militar: atelier de magie, pentru copii;

12.00 – 21.00, zona Parc Kretzulescu: pictură pe pânză, în aer liber;

14.00 – 16.00 / 17.00 – 19.00: Tur ghidat - de la Podul Mogoșoaei la Calea Victoriei, istoria unui bulevard celebru - cu Ovidiu Neacșu;

14:00 – 15:00, Piața Ion Rațiu: atelier de știință distractivă pentru copii;

15.00 – 18.00, Str. Ion Brezoianu & Str. Eforie: atelier de reciclare creativă;

16.00 – 18.00, Bd. Dacia – Splaiul Independenței: promenadă pe catalige; Str. Ion Brezoianu & Str. Eforie: ateliere meșteșugărești, pentru copii;

16.30 – 18.30, Piața Națiunilor Unite spre Piața Revoluției: tur ghidat, cu Alexandru Binescu;

17.00 – 18.00, Piața Revoluției: Dezbatere „București Metropolitan: Viziune sau iluzie?” (organizat cu sprijinul Urbanize Hub și Institutul de Dezvoltare Locală Think Global Act Local); Piața Ion Rațiu: atelier de improvizație;

17.00 – 20.00, Trotuar MNAR și la intersecția Str. Ion Brezoianu cu Str. Lipscani: atelier de modelat baloane; Cercul Militar: Concert de muzică interbelică „Zaraza”;

17.00 – 21.00, Magazinul Muzica: instalație participativă „Obiceiuri Urbane” (Urbanize Hub);

17.00 – 18.00, Piața Ion Rațiu: Performance marionete;

18.00 – 19.00, Piața Ion Rațiu: Spectacol de magie (Magitot);

18.30 – 19.00, Piața Revoluției: Flashmob;

19.00 – 20.00, Str. Ion Brezoianu intersecție cu Bd. Elisabeta: Marionete muzicale;

19.00 – 19.40, Hotel Opera: Duo Violoncel;

19.00 – 20.00, Palatul CEC: Concert - Robin and The Backstabbers.

Duminică, 26 aprilie

10:00 – 11:00, Piața Ion Rațiu: Marionete muzicale;

10.00 – 13.00, Str. Ion Brezoianu & Str. Eforie & Str. Lipscani: ateliere de colorat zmeie, de confecționat marionete;

11.00 – 12.00, Piața Ion Rațiu: Marionete muzicale;

11.00 – 13.00, Piața Ion Rațiu: atelier de improvizație;

15.00 – 17.00, Str. Ion Brezoianu & Str. Eforie: ateliere meșteșugărești;

16.00 – 17.00, Statuia Iuliu Maniu: spectacol de magie (Magitot);

16.00 – 19.00, Str. Ion Brezoianu & Str. Lipscani: atelier de reciclare creativă;

17.00 – 18.00, Trotuar MNAR: Spectacol pentru copii - „Crina și păpușile vorbitoare”; Piața Ion Rațiu: atelier de Știință Distractivă; Str. Ion Brezoianu & Str. Lipscani: atelier de modelat baloane;

17.30 – 18.30, Str. Ion Brezoianu & Str. Eforie: atelier de magie;

18.00 – 19.00, Piața Revoluției și Piața Ion Rațiu: ateliere de lectură pentru copii;

18.00 – 20.30, Palatul CEC: Noaptea dansului;

19.00 – 20.00, Piața Ion Rațiu: Performance marionete.

Programul complet poate fi accesat pe www.arcub.ro

Traseu și restricții de circulație

În fiecare weekend, Calea Victoriei devine pietonală pe segmentul de drum cuprins între Bulevardul Dacia până la intersecția cu Splaiul Independenței, fără afectarea intersecțiilor. Se va permite traversarea pe Str. Știrbei Vodă, Str. C.A. Rosetti, Str. Dem I. Dobrescu, Str. Ion Câmpineanu, Bd. Regina Elisabeta.

Strada Ion Brezoianu se închide pentru mașini pe segmentul cuprins între Str. Lipscani și Str. Valter Mărăcineanu. Zona pietonală se prelungește pe Str. Valter Mărăcineanu până pe Calea Victoriei. Mașinile vor putea traversa prin intersecțiile: str. Domnița Anastasia cu Str. Ion Brezoianu, Str. Ion Brezoianu cu Bd. Regina Elisabeta și intersecția Str. Valter Mărăcineanu cu Str. Ion Brezoianu.

Calea Victoriei și Ion Brezoianu sunt pietonale sâmbăta și duminica, între orele 10.00 – 22.00. Traficul rutier se reia pe timpul nopții (sâmbăta spre duminica), de la ora 23.00 până la ora 09.00.

Pentru siguranța participanților la eveniment, pe arterele pe care nu mai circulă mașini se închid și pistele de biciclete.

Sunt așteptați peste un milion de oameni

Cu peste un milion de participanți în fiecare an, „Străzi deschise - București” este cel mai amplu și mai vizibil proiect cultural al Capitalei și unul dintre cele mai importante programe de revitalizare urbană din România. Anul acesta sunt așteptați chiar mai mulți participanți.

Inițiat în 2022, programul a contribuit la revitalizarea uneia dintre cele mai emblematice artere ale orașului și a impulsionat antreprenoriatul local și turismul urban, oferind un cadru în care arta, comunitatea și orașul se întâlnesc firesc.

Potrivit unui studiu de impact realizat în 2025 de Academia de Studii Economice – Facultatea de Business și Turism, 78% dintre participanți spun că evenimentul le îmbunătățește calitatea vieții, iar peste 80% consideră că „Străzi deschise” contribuie la o imagine mai europeană a Bucureștiului.

Impactul proiectului a fost recunoscut și la nivel național: „Străzi deschise – București, Promenadă urbană” a primit distincția GOLD în cadrul Community Index 2025, la categoria „Orașe sustenabile”, fiind inclus între cele mai relevante inițiative din România pentru comunitate și spațiul urban.