„Străzi Deschise – București, Promenadă urbană”: Calea Victoriei și Piața Amzei redevin zone pietonale, pe 30 august

„Străzi Deschise – București, Promenadă urbană” cel mai amplu proiect outdoor care transformă Capitala într-o scenă vie aducând arta, cultura și divertismentul mai aproape de oameni, revine în acest weekend pe Calea Victoriei și în Piața Amzei, însă doar în ziua de sâmbătă, 30 august 2025, cu un program artistic variat, potrivit pentru toate vârstele.

Duminică, 31 august, Calea Victoriei va lua o pauză de la activitățile „Străzi Deschise – București”, și va deveni parte din traseul celei de-a 4-a ediții a L'Étape România by Tour de France, o experiență creată pentru toți iubitorii de ciclism, informează un comunicat al ARCUB.

Pe parcursul zilei de sâmbătă, vizitatorii pot descoperi expozițiile permanente găzduite de Muzeul Municipiului București – Casa Filipescu-Cesianu. „Muzeul Vârstelor – de la copilărie la senectute” și „În apropierea sfinților. Frescele Mănăstirii Văcărești după 40 de ani” oferă o incursiune fascinantă în istoria Bucureștiului și în patrimoniul său cultural (accesul se face pe bază de bilet).

În zona Piața Revoluției, între orele 11:00 – 19:00, cei mici se vor putea bucura de activități interactive organizate de Asociația MagiCAMP, jocuri și experiențe creative menite să aducă zâmbete și energie pozitivă. În fața Muzeului Colecțiilor de Artă, între orele 12:00-19:00, artiștii plastici din cadrul Asociației Artiștilor Plastici din București vor transforma spațiul urban într-un atelier în aer liber, oferind publicului atât demonstrații de pictură pe pânză cât și prilejul de a interacționa direct cu procesul artistic.

Seara, între orele 19:00-22:00, pe esplanada Muzeului Național de Istorie a României, publicul este invitat la o nouă serie de concerte susținute de trupe emergente în cadrul evenimentului Open Sessions – organizat de ARCUB în colaborare cu NEPI Rockcastle, Promenada Mall, Mega Mall București, Kiss FM, Magic FM România și Rock FM. De la jazz-ul rafinat semnat de Răzvan Florescu Quartet, la energia rock a trupei Getchoo și până la ritmurile pline de forță ale Alexandrei Căpitănescu & Band, scena „Străzi Deschise” va aduce muzică live de calitate, într-un spațiu vibrant, chiar în inima orașului.

Tot între orele 19:00 – 22:00, în zona piațetei Teatrului Odeon, experiența urbană va fi completată de FactoryLab powered by Raiffeisen Bank & Mezanin Market, care propune Cel Mai Mic Showroom din Lume. Zece antreprenori locali - creatori de modă, obiecte de design, bijuterii, ilustrații și lumânări artizanale - își vor prezenta creațiile, într-un concept original ce îmbină arta, designul și spiritul antreprenorial.

Piața Amzei rămâne parte din traseul pietonal al proiectului „Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană” găzduind evenimentul „Piața Amzei – Scenă Urbană”. În acest context, artiștii stradali interesați să performeze aici pot aplica pentru o autorizație temporară, gratuită, emisă de ARCUB. Artiștii independenți sunt invitați să trimită solicitările la adresa strazideschise@arcub.ro, respectând condițiile din regulamentul de înscriere disponibil pe arcub.ro.

Programul artistic al zilei de sâmbătă, 30 august 2025 este disponibil pe https://arcub.ro/eveniment/program-artistic-strazi-deschise-weekend-18-i-30-august

Restricții rutiere: Calea Victoriei, Strada Piața Amzei - Strada Christian Tell, Piața Amzei

În cadrul programului „Străzi Deschise – București, Promenadă urbană” din acest weekend, Calea Victoriei devine pietonală în ziua de 30 august, între orele 10:00 și 22:00, pe segmentul de drum cuprins între Bulevardul Dacia până la intersecția cu Splaiul Independenței, fără afectarea intersecțiilor. Se va permite traversarea pe Calea Victoriei, pe strada Știrbei Vodă, strada C.A. Rosetti, strada Dem I. Dobrescu, strada Ion Câmpineanu, bulevardul Regina Elisabeta.

Traficul Societății de Transport București va fi deviat, fără afectarea călătorilor. Traficul rutier pe Calea Victoriei se reia pe timpul nopții până dimineața (în ziua de sâmbătă spre duminică), începând de la ora 23:00 până la ora 09:00. Pentru siguranța participanților la eveniment, pe arterele pe care nu mai circulă mașini se închid și pistele de biciclete.

Strada Piața Amzei (segmentul cuprins între Calea Victoriei și Piața Amzei) și Strada Christian Tell (segmentul cuprins între Str. Biserica Amzei și str. Piața Amzei) vor fi deschise între orele 10:00 și 22:00.

Până la data de 31 august 2025, în cadrul proiectului „Piața Amzei – Scenă Urbană”, se vor menține restricțiile de circulație rutieră 24/24h pe următoarele străzi:

Piața Amzei (tronsonul cuprins între Calea Victoriei și breteaua estică a pieței – Strada Piața Amzei);

(tronsonul cuprins între Calea Victoriei și breteaua estică a pieței – Strada Piața Amzei); Strada Christian Tell (între Strada Biserica Amzei și Piața Amzei);

(între Strada Biserica Amzei și Piața Amzei); Strada Biserica Amzei (între Calea Victoriei și Strada Christian Tell).

Pe durata desfășurării proiectului, circulația între Strada Mendeleev și breteaua Piața Amzei va fi permisă în ambele sensuri. Accesul în zona restricționată va fi permis pentru riverani și pentru persoanele cu dizabilități, pe Strada Christian Tell și pe breteaua estică a Străzii Piața Amzei.

Măsurile de restricționare a traficului sunt aplicate exclusiv de Poliția locală, sub coordonarea Brigăzii Rutiere a Capitalei.