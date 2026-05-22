Știați că primul automobil înmatriculat în România poate fi văzut la MNIR?

Autor: Redacția
🗓️ 22 mai 2026

Sâmbătă, 23 mai, cu ocazia evenimentului european Noaptea Muzeelor, Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) invită publicul să descopere povestea fascinantă a automobilului lui Bazil George Assan, un elegant F.N. Herstal fabricat în Belgia, în anul 1900.

Această mașină a făcut istorie, fiind primul automobil înmatriculat în București – cu numărul 1, precum și un simbol al unei epoci în care Bucureștiul era supranumit Micul Paris, precizează Muzeul Național de Istorie a României, pagina de Facebook a instituției.

Povestea automobilului poartă și un iz de legendă: se spune că prințul George Valentin Bibescu dorea ca mașina sa să fie prima înmatriculată în Capitală, însă automobilul lui Assan primise deja numărul 1. Autoritățile au găsit o soluție „diplomatică”: automobilul prințului a fost înmatriculat cu numărul 0.

Automobilul are o caroserie de tip faeton cu două locuri. Propulsia este asigurată de un motor bicilindric dispus transversal, în față. Motorul este pus în funcțiune prin acționarea unei manivele care, introdusă printre spițele roții stânga față, se cuplează la arborele cotit. Aprinderea se realizează prin scânteie electrică furnizată de două magnetouri de joasă tensiune. Un rezervor de gazolină este plasat sub bancheta pasagerilor, combustibilul ajungând printr-o conductă într-un «amestecător» (precursorul carburatorului).

Primul automobil înmatriculat în România poate fi văzut și virtual, accesând acest link.

Vezi aici programul evenimentului: Noaptea Muzeelor 2026 la Muzeul Național de Istorie a României!

