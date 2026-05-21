Festivalul „Culturile lumii” la Palatul Mogoșoaia

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 21 mai 2026

În perioada 6 - 7 iunie, Palatul Brâncovenesc de la Mogoșoaia se transformă într-un spațiu al excelenței în diplomație culturală. Ediția a XV-a a Festivalul „Culturile lumii” așteaptă publicul cu provocări irezistibile din Europa și Asia.

Timp de două zile, la Palatul Brâncovenesc de la Mogoșoaia își dau întâlnire: Macedonia de Nord, Indonezia, Grecia, China, Vietnam și România, informează un comunicat al Asociației Pro Valores.

Sâmbătă, 6 iunie seria de atracții va începe la ora 13 cu un program care ne va purta în spațiul cultural al Macedoniei de Nord, realizat de Asociația Macedonenilor din România. Spectacolul muzical, va fi urmat de o prezentare de filme documentare, o lansare de carte și degustarea unor produse tradiționale. Apoi călătoria culturală vă va purta în Vietnam, prin intermediul muzicii, dansului, filmului turistic și produselor gastronomice. De la ora 15, România va fi reprezentată de două manifestări deosebite: mai întâi vă va surprinde un moment artistic complex realizat de roboți, iar prin intermediul ultimei atracții a zilei veți cunoaște câțiva muzicieni excepționali, cu ocazia Galei Laureaților Concursului Internațional „Drumul spre celebritate”, ediția a XV-a.

Duminică, 7 iunie, de la ora 13, seria de manifestări artistice ne va purta în spațiul cultural al Greciei. Uniunea Elenă din România va oferi o spectaculoasă succesiune de muzică, dans, prezentare de carte și filme documentare. Apoi vă vor încânta purtătorii de tradiții din China. Va fi un recital de quqin, o demonstrație de wush, dansuri tradiționale și filme documentare. La ora 15 sunteți invitați să fiți martorii unui moment artistic deosebit, care vă va purta în Indonezia. Ansamblul Jepun Bali, alcătuit din dansatori și interpreți la gamelan va aduce în fața dumneavoastră tradiții din Insula Bali. De asemenea vor fi expuse fotografii realizate de Eryk Jerzy Rissmann și picturi în tehnici tradiționale indoneziene semnate de Ana Maria și Bemby Bantara Narendra. Nu vor lipsi nici filmele documentare și degustarea de produse tradiționale.

În ambele zile de festival, de la ora 12.30, vor avea câte două ateliere creative handmade. Locurile la atelierele pentru copii și adolescenți sunt limitate. La fiecare dintre acestea vor fi acceptați maxim 10 participanți. Doritorii trebuie să-și rezerve locurile scriind pe adresa asociatiaprovalores@gmail.com.

La manifestările din spațiile interioare ale palatului intrarea este liberă în limita locurilor disponibile.

