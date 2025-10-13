Sisteme alimentare durabile – conferință internațională la Academia Română

Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 13 octombrie 2025

Academia Română, prin Secția de științe agricole și silvice, organizează miercuri, 15 octombrie 2025, conferința internațională intitulată „Scientific Challenges and Future Perspectives for Sustainable Food Systems”, dedicată provocărilor științifice și soluțiilor inovatoare pentru dezvoltarea unor sisteme alimentare durabile și reziliente.

Evenimentul va avea loc în Aula Academiei Române, începând cu ora 9:30, și va reuni cercetători reputați din România și din străinătate, reprezentanți ai mediului academic, ai institutelor de cercetare și ai industriei alimentare, informează un comunicat al Academiei Române.

Deschiderea oficială va fi marcată de intervenția acad. Dumitru T. Murariu, vicepreședinte al Academiei Române, și a acad. Doru Pamfil, președintele Secției de științe agricole și silvice. Tema conferinței va fi introdusă de prof. univ. Dan C. Vodnar, membru corespondent al Academiei Române, care va sublinia importanța cercetării multidisciplinare pentru tranziția către un sistem alimentar sustenabil, sigur și echitabil.

Alături de cercetători de prestigiu din România vor participa reputați specialiști din străinătate precum prof. Antonio Meléndez (Universitatea din Sevilla, Spania), prof. Magdalini Krokida (Universitatea Tehnică Națională din Atena, Grecia), prof. Mladen Brnčić (Universitatea din Zagreb, Croația).

În cadrul sesiunilor științifice, participanții vor aborda teme precum: valorificarea sustenabilă a resurselor naturale, reducerea pierderilor alimentare, proteinele alternative, biotehnologiile alimentare și strategiile europene privind sustenabilitatea alimentară.

Conferința își propune să ofere un cadru de dezbatere științifică privind viitorul sistemelor alimentare europene, integrarea cercetării fundamentale cu aplicabilitatea industrială și rolul inovării în combaterea insecurității alimentare și a schimbărilor climatice.

„Tranziția către sisteme alimentare durabile nu mai este o opțiune, ci o necesitate. Cercetarea științifică are datoria de a oferi soluții concrete pentru reducerea risipei, valorificarea resurselor și protejarea sănătății populației. Prin această conferință ne propunem să conectăm domeniile biotehnologiei, științei alimentelor și nutriției, pentru a transforma cunoașterea în acțiune și inovație”, declară profesorul Dan C. Vodnar, cunoscut specialist în domeniul științei alimentelor și inițiator al conferinței.

Organizat cu sprijinul DY Nutrition și Vitema Pharmaceuticals, evenimentul inițiat de Academia Română, prin Secția de științe agricole și silvice, contribuie la promovarea dialogului științific internațional și la consolidarea poziției României în rețelele de cercetare dedicate științei și tehnologiei alimentelor.

