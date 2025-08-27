Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
image

Salonul Artelor Vizuale. New and Now, ediția I, la Muzeul Național Cotroceni

Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
27 august 2025

Muzeul Național Cotroceni vernisează marți, 2 septembrie 2025, ora 15.00, în Spațiile Medievale, Salonul Artelor Vizuale. New and Now, un nou proiect expozițional dedicat artei contemporane.

Prima ediție, curatoriată de Ioana Spiridon, promovează arta ca reflexie a identității individuale, colective sau culturale, reflectând criza identitară din societate și susținând dialogul dintre formele de expresie artistică, informează un comunicat al Muzeului Național Cotroceni.

Expoziția reunește lucrări semnate de artiști emergenți, contemporani, fie expuse pentru prima oară publicului din atelierele acestora, fie aflate deja în importante colecții private. Îi regăsim, printre alții, pe Adrian Ghenie, Irina Dragomir, Roman Tolici, Ioana Băltan, Șerban Savu, Anca Vintilă Dragu sau Alexandru Ranga. Selecția aduce într-un spațiu comun lucrări de la toate universitățile de artă și design din țară: București, Cluj, Timișoara, Iași, reliefând atât diferențele care țin de medii sau tehnici artistice, dar și similitudinile care țin de punctele de interes tematic. Salonul Artelor Vizuale. New and Now aduce astfel în atenția publicului unele dintre cele mai semnificative lucrări ale artelor vizuale realizate în ultimii 25 de ani.

„Muzeul Național Cotroceni vine să sprijine, să încurajeze tinerii artiști care doresc să urmeze o carieră în direcția criticii de artă și a studierii artelor vizuale, să deschidă calea și să ofere perspective unei noi generații de curatori care să puncteze o viziune spectrală asupra lumii prin mesajul expozițional transmis. Expozițiile de artă nu mai sunt despre reverie, despre utopie, ci despre ceea ce este mai fierbinte și anxios azi, despre ceea ce ne incomodează și despre întrebări al căror răspuns încă nu l-am găsit în cărți.” – Ioana Spiridon, curatorul expoziției.

Salonul Artelor Vizuale. New and Now, ediția I, poate fi vizitat, în perioada 3 septembrie – 19 octombrie 2025, de marți până vineri, în cadrul turului expozițional (în intervalul orar 10.00 – 18.00, ultima oră de intrare fiind 17.00) sau în cadrul tururilor generale ghidate și neghidate ale muzeului.

Informații suplimentare: e-mail – vizitare@muzeulcotroceni.ro,

telefon – 021.317.31.07 / 0725.518.381

La intrarea în muzeu se va prezenta un act de identitate în original (C.I. sau pașaport).

