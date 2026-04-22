„Sakura - Ecouri din Japonia”, un nou eveniment din seria Cartografii Sonore

Vineri, 24 aprilie 2026, de la ora 18:00, Muzeul Hărților și Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România (UCIMR) vă invită la un nou eveniment, Cartografii Sonore, dedicat Japoniei și sărbătorii înfloririi cireșilor. Numită Sakura, sărbătoarea surprinde grația trecătoare a florilor de cireș și reverberațiile unei filozofii japoneze în care efemeritatea, reînnoirea și echilibrul se întâlnesc.

Participarea la evenimentul desfășurat la sediul Muzeului Hărților (Strada Londra nr. 39, sector 1, București) se face în limita locurilor disponibile, pe bază de înscriere și achitarea biletului de acces de 20 lei, informează un comunicat al Muzeului Hărților.

Conform sursei citate, publicul este invitat să pătrundă în universul acestei tradiții printr-un repertoriu inspirat din muzica niponă, care trasează un parcurs sonor fin și expresiv, interpretat de Ladislau Csendes (vioara I), Dorin Ciolacu (vioara II), Ovidiu Achim (violă), Adrian Mantu (violoncel) și Daisuke Soga (contrabas).

Experiența este completată de prezentarea Hărții Japoniei realizată în jurul anului 1720 de Matthäus Seutter și Tobias Conrad Lotter. Ea se bazează pe observațiile realizate de Engelbert Kaempfer, medic și diplomat, care a trăit în arhipelagul nipon. Acesta este autorul unor lucrări despre societatea, cultura și mediul natural al Japoniei, care au reprezentat timp de aproape două secole importante surse de cunoaștere despre arhipelagul nipon pentru lumea occidentală. Harta oferă un fundal istoric și cultural subtil în dialogul dintre muzică și tradiții.

„Cartografii sonore. Concertele MNHCV” este un proiect desfășurat de Muzeul Hărților în parteneriat cu Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România, care își propune să aducă împreună muzica de calitate și patrimoniul muzeului.

Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România (UCIMR) organizează evenimente tematice sincretice în care muzica clasică și contemporană se îmbină cu noile tehnologii, poezia, cartografia, meșteșugurile, gastronomia sau chiar enologia, invitând publicul să guste și să deguste arta cu toate simțurile în spații neconvenționale, având peste 50 de parteneri din 18 țări de pe 3 continente. Dintre evenimentele emblematice amintim festivalurile cu tradiție precum CellEast, The Jazz Cave, ICon Arts, precum și concertele de Ziua Națională a României și de Anul Nou de la Sibiu. De asemenea, UCIMR oferă un cadru propice creației, găzduind proiecte artistice interculturale.

Muzeul Hărților din Bucureşti se numără printre puținele instituţii culturale cu acest specific din lume. Muzeul deține o colecţie de lucrări realizate în perioada secolelor XVI – XX, hărţi vechi şi gravuri ce reprezintă în principal provinciile româneşti, țări şi regiuni europene, precum şi hărţi astronomice și planuri de oraș. Muzeul își propune ca, prin grija pentru patrimoniu și interpretarea lui, prin activități destinate specialiștilor și comunității, să devină o instituție relevantă pentru public și pentru cultură, promovând cercetarea, interactivitatea, educația pe tot parcursul vieții, dialogul și angajarea creativă. Muzeul organizează expoziții temporare, ateliere, conferințe, concerte și diverse alte evenimente pentru un public variat, amator de experiențe culturale de calitate.