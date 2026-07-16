Șaitrocul - piesă utilizată la spălarea aurului, exponatul lunii iulie la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Pentru luna iulie 2026, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia propune ca exponat al lunii „șaitrocul”, una dintre cele mai spectaculoase piese utilizată la spălarea și alegerea aurului.

Cel mai vechi procedeu a fost spălarea aurului din nisipul râurilor, acesta s-a practicat de unii băieși, care nu aveau posibilități financiare sau mijloace tehnice și drepturi miniere, notează Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, pe pagina de Facebook a instituției.

Până la mijlocul secolului al XX-lea, această metodă a fost frecvent folosită, nisipul aurifer se spăla pe o instalație compusă dintr-o lădiță din lemn, care era prevăzută cu un ciur, prin acesta pătrundea materialul mărunt. La capătul de sus se punea o cantitate de minereu, care se trăgea cu „dârgul” (grebla), în acest fel se amestecarea nisipul aurifer cu apa, și aluneca pe un plan înclinat, unde se așezau transversal patru pânze de lână, în a căror țesătură se depuneau firicelele de aur.

După aceea pânzele se spălau într-un ciubăr, din materialul sedimentat se alegea aurul liber cu ajutorul „şaitrocului” (cupă confecționată din lemn de nuc, cu marginile evazate, prevăzută cu o canelură dispusă longitudinal), în care se aduna aurul și pirita.

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