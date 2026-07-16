Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Exponatul lunii iulie 2026, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Șaitrocul - piesă utilizată la spălarea aurului, exponatul lunii iulie la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 16 iulie 2026

Pentru luna iulie 2026, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia propune ca exponat al lunii „șaitrocul”, una dintre cele mai spectaculoase piese utilizată la spălarea și alegerea aurului.

Cel mai vechi procedeu a fost spălarea aurului din nisipul râurilor, acesta s-a practicat de unii băieși, care nu aveau posibilități financiare sau mijloace tehnice și drepturi miniere, notează Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, pe pagina de Facebook a instituției.

Până la mijlocul secolului al XX-lea, această metodă a fost frecvent folosită, nisipul aurifer se spăla pe o instalație compusă dintr-o lădiță din lemn, care era prevăzută cu un ciur, prin acesta pătrundea materialul mărunt. La capătul de sus se punea o cantitate de minereu, care se trăgea cu „dârgul” (grebla), în acest fel se amestecarea nisipul aurifer cu apa, și aluneca pe un plan înclinat, unde se așezau transversal patru pânze de lână, în a căror țesătură se depuneau firicelele de aur.

După aceea pânzele se spălau într-un ciubăr, din materialul sedimentat se alegea aurul liber cu ajutorul „şaitrocului” (cupă confecționată din lemn de nuc, cu marginile evazate, prevăzută cu o canelură dispusă longitudinal), în care se aduna aurul și pirita.

Exponatul lunii iulie 2026, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Mai multe pentru tine...
Bratari de aur dacice (@foto Adevărul)
Aurul dacic, magnifica obsesie bimilenară
Bijuterii descoperite în necropola de la Varna, expuse la Muzeul de Arheologie din Varna (© Wikimedia Commons)
Aurul de la Varna: Primele bijuterii din aur ale omenirii, descoperite într-un cimitir antic
Sugestie de reconstituire a costumului în care puteau fi integrate accesoriile și podoabele din primul mormânt princiar de la Apahida; desen Andi Cârligianu (© Aurul și Argintul Antic al României. Catalog de expoziție, MNIR, Buc., 2014, p. 158)
Fibula de aur descoperită în primul „mormânt princiar” de la Apahida. Insignă, diplomație și tehnologie
Paul Bléry, „În misiune în România. Anecdote de război și moravuri românești”, Editura Corint
📁 Carte
„În misiune în România”. Privirea unui aviator francez asupra războiului, românilor și prăbușirii Imperiului Rus
Tur ghidat la Muzeul Național Cotroceni
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Tur ghidat la Muzeul Național Cotroceni
Muzeul Național Cotroceni, 35 de ani de activitate
📁 Muzeele României
Muzeul Național Cotroceni, 35 de ani de activitate
Expoziția „SUA – România. Istorie, diplomație și drumul spre democrație”, la MNIR
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Expoziția „SUA – România. Istorie, diplomație și drumul spre democrație”, la MNIR
Exponatul Lunii Iulie la Muzeul de Istorie „Casa Altemberger” din Sibiu
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Știați că la finalul epocii moderne ordinea dansurilor la un bal era dictată de un accesoriu de o eleganță desăvârșită?
Copie realizată de Adina Paula Moscu în anul 1969 după tabloul „Hora Unirii la Craiova”, pictat de Theodor Aman. Colecția Muzeului Olteniei Craiova
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Istoria unei clădiri-simbol a Craiovei
Ceașcă din Epoca Bronzului (© Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva)
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Restaurarea unui mic fragment de istorie: O ceașcă din Epoca Bronzului
Tur ghidat și dezbatere despre reducerea riscului seismic, la „Străzi Deschise – București, Promenadă urbană”
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Tur ghidat și dezbatere despre reducerea riscului seismic, la „Străzi Deschise – București, Promenadă urbană”
Vernisajul expoziției „Nadia Comăneci – Drumul către perfecțiune”, la Arhivele Naționale ale României
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Vernisajul expoziției „Nadia Comăneci – Drumul către perfecțiune”, la Arhivele Naționale ale României