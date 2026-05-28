România la cea de-a 85-a ediție a Târgului de Carte de la Madrid

În perioada 29 mai –14 iunie 2026, România va fi prezentă cu un stand național și un bogat program de evenimente literare la cea de-a 85-a ediție a Târgului de Carte de la Madrid, unul dintre cele mai prestigioase evenimente literare din Europa.

Prezența României, aflată la cea de-a cincisprezecea participare la această manifestare de amploare, este organizată de Institutul Cultural Român, prin Centrul Național al Cărții și ICR Madrid, cu sprijinul Ambasadei României în Regatul Spaniei, în colaborare cu importante instituții și parteneri culturali din Spania: Reprezentanța Comisiei Europene la Madrid, Asociația Colegială a Scriitoarelor și Scriitorilor din Spania (ACE), ACE Traducători, Școala Scriitorilor, Rețeaua Bibliotecilor Publice din Comunitatea Madrid, Biblioteca Eugenio Trías, EUNIC Madrid, precum și edituri, librării, distribuitori și asociații de profil, informează un comunicat al Institutului Cultural Român (ICR).

Printre protagoniștii evenimentelor se numără Ana Blandiana, Mircea Cărtărescu, Matei Vișniec, Ioana Pârvulescu, Ioana Nicolae, Radu Paraschivescu, Corina Oproae, Miguel Gane și Liviu Apetroaie.

Conform tradiției, Regina Letizia a Spaniei va inaugura Feria del Libro de Madrid 2026, ediție la care peste 500 de expozanți își vor prezenta oferta editorială. Timp de 17 zile, peste un milion de vizitatori sunt așteptați să participe la numeroase evenimente dedicate cititorilor de toate vârstele și să se bucure de sesiunile de autografe a 231 de autori.

La dezbaterile și prezentările dedicate autorilor români vor participa unii dintre cei mai apreciați și premiați autori și critici spanioli, printre care Antonio Orejudo, Ana Flecha, Ignacio del Moral, Ada Salas, Constantino Molina, Selena Millares, Ignacio Fernando, Mercedes Monmany și Manuel Rico, alături de traducătorii Marian Ochoa de Eribe, Elena Borràs, Viorica Pâtea, Iuliana Botezan, George Codreanu, Evelio Miñano, Francisco Javier Bran García, Amaya García Gallego, José Francisco Arcenegui, precum și ilustratoarea Maria Doni și editorii Enrique Redel, Alicia López González, Ester Vallejo, Ricardo López și jurnaliștii Raquel Vidales, șefa Departamentului de Cultură de la EL PAÍS, și Antonio Gárate, directorul și prezentatorul emisiunii La hora cultural de la RTVE. Participarea acestora contribuie la consolidarea legăturilor culturale și la întărirea prezenței literaturii române în spațiul cultural hispanofon.

În acest an, România revine la târg sub mottoul „Rumanía en letras: autores e historias” („România în litere: autori și povești”), într-un context cu o semnificație aparte: Institutul Cultural Român de la Madrid aniversează douăzeci de ani de activitate în Spania, iar programul Translation and Publication Support (TPS) marchează, la rândul său, două decenii de existență. Datorită acestui program, șaptezeci de autori români au fost traduși și publicați în limba spaniolă.

Programul participării României include lansări și prezentări de carte, recitaluri poetice și muzicale, dezbateri, mese rotunde, ateliere pentru copii și sesiuni de autografe, inițiative care contribuie nu doar la promovarea culturii române, ci și la consolidarea și extinderea dialogului româno-spaniol în domeniile literaturii, traducerilor și politicilor editoriale.

La standul României (nr. 413–27C, Zona Internațională) vor fi prezentate numeroase volume semnate de autori români și traduse în limba spaniolă în ultimii ani prin programele derulate de Centrul Național al Cărții, titluri publicate de Editura Institutului Cultural Român, precum și o selecție variată de cărți în limba română, care vor fi disponibile pentru vânzare grație parteneriatului cu librăria DiasporaCiteste.eu.

Programul de vizitare al târgului:

de luni până vineri: între 10:30-14:00 și între 17:00-21:00

sâmbătă și duminică: între 10:30-15:00 și între 17:00-21:00

PROGRAM DE EVENIMENTE

Vineri, 29 mai

19:00–20:30 – Întâlnire cu scriitorul Matei Vișniec și sesiune de autografe, Ambasada României în Regatul Spaniei, Avenida Alfonso XIII, nr. 157, Madrid.

Sâmbătă, 30 mai

11:00–12:30 – Povești, jocuri și experimente cu Andreia Petcu, cu ocazia Zilei Copilului, Institutul Cultural Român, Plaza del Cordón nr. 1, parter dreapta, Madrid.

12:00–14:00 – Sesiune de autografe cu Matei Vișniec, standul 413–27C, Zona Internațională, Institutul Cultural Român.

20:00–21:00 – Poveștile Europei prin cântec și clavecin. Muzică clasică din șapte țări și în șapte limbi, cu Alexandra Tărniceru (soprană) și Daniel Oyarzabál (clavecin), Pavilionul Europa. Organizator: Reprezentanța Comisiei Europene în Spania în colaborare cu Institutul Cultural Român.

Duminică, 31 mai

17:00–18:00 – Sesiune de autografe cu Matei Vișniec, standul 365–21B, Librăria Internațională Pasajes.

18:00–19:00 – Ce înseamnă să fii european astăzi? Rolul culturii ca factor de convergență europeană și de apărare a valorilor democratice, cu Matei Vișniec, Evelio Miñano și Raquel Vidales, Pavilionul Europa. Organizator: Reprezentanța Comisiei Europene în Spania, în colaborare cu Institutul Cultural Român.

Miercuri, 3 iunie

12:00–14:00 – Atelier de ilustrație pentru copii cu ilustratoarea Maria Doni, Pavilionul Europa. Organizator: Reprezentanța Comisiei Europene în Spania, în colaborare cu Institutul Cultural Român și EUNIC Madrid.

Joi, 4 iunie

12:30–14:00 – Traducerea literaturii române: oportunități și programe de finanțare. Întâlnire profesională pentru editori, traducători, autori și agenți literari, eveniment dedicat profesioniștilor din lumea literară.

Participă: Iulia Botezan, George Codreanu, Francisco Javier Bran García, José Francisco Arcenegui, Enrique Redel, editor și fondator al Editurii Impedimenta, Ricardo López, editor și publicist la Editura Armaenia, Alicia López González (Editura Automática), Ester Vallejo (Editura Amarilla), Moderator: Amaya García Gallego, președintele ACE Traducători

Eveniment organizat în cadrul celei de-a VI-a ediții a Dialogurilor literare hispano-române. Sala de conferințe a Bibliotecii Eugenio Trías. În colaborare cu ACE Traducători.

Vineri, 5 iunie

19:30–20:30 – Întâlnire literară dedicată romanului Drumul spre Soare-Răsare (în curs de apariție în limba spaniolă) și recital poetic cu Ioana Nicolae, Elena Borràs și Enrique Redel, Librăria In-Verso.

Sâmbătă, 6 iunie

18:00–19:30 – Sesiune de autografe cu Ana Ropot, standul 413–27C, Zona Internațională, Institutul Cultural Român.

Duminică, 7 iunie

10:30–11:45 – Sesiune de autografe cu Mircea Cărtărescu, standul 158–24A, Librăria Rafael Alberti.

12:00–14:00 – Sesiune de autografe cu Mircea Cărtărescu, standul 413–27C, Zona Internațională, Institutul Cultural Român.

17:00–19:00 – Sesiune de autografe cu Mircea Cărtărescu, standul 313–26B, Librăria Girasol.

17:30–19:30 – Sesiune de autografe cu Ioana Nicolae, standul 413–27C, Zona Internațională, Institutul Cultural Român.

19:30–21:00 – Europa ca destin și ca refugiu: dialog cu Mircea Cărtărescu. Participă: jurnalistul Antonio Garate, directorul și prezentatorul emisiunii La hora cultural de la RTVE Canal 24 h, și Marian Ochoa de Eribe, traducătoare.

Pavilionul Europa. Organizator: Reprezentanța Comisiei Europene în Spania, în colaborare cu Institutul Cultural Român.

Miercuri, 10 iunie

18:00–20:30 – Sesiune de autografe cu Elisabeta Boțan, Eugen Barz și Gabriel Nan, standul 413–27C, Zona Internațională, Institutul Cultural Român.

Joi, 11 iunie

18:45–20:30 – A povesti (despre sine): memorie, autoficțiune și construirea identității, cu Ioana Pârvulescu și Ignacio Ferrando, Școala Scriitorilor (C/ Covarrubias nr. 1, parter dreapta, Madrid).

19:00–20:30 – Prezentarea volumului Fluturele negru, cu Radu Paraschivescu, Manuel Rico și Oana Moșneagu, Librăria Antonio Machado (Plaza de las Salesas nr. 11, Madrid).

19:30–21:00 – Descoperă Europa prin limbile sale, Pavilionul Europa. Organizator: Reprezentanța Comisiei Europene în Spania și EUNIC Madrid.

Vineri, 12 iunie

10:00–11:00 și 11:00–12:00 – Atelier pentru copii Transilvania: laborator mitologic, cu Flavia Bianca Cristian, Pavilionul Copiilor.

12:00–14:00 – Sesiune de autografe cu Ioana Pârvulescu, standul 413–27C, Zona Internațională, Institutul Cultural Român.

17:00–19:00 – Sesiune de autografe cu Radu Paraschivescu, standul 413–27C, Zona Internațională, Institutul Cultural Român.

19:00–20:00 – Dezbatere: Ironia și critica – valori esențiale în narațiune? cu Ioana Pârvulescu, Radu Paraschivescu, Antonio Orejudo și Ana Flecha. Moderator: Ignacio del Moral Lectură dramatizată: Jorge Moreno și Yolanda Gómez Escudero

(Dialoguri literare hispano-române, ed. VI), Pavilionul Comunității Madrid. Organizatori: Institutul Cultural Român Madrid/CENNAC, Asociația Scriitorilor din Spania și Ambasada României în Regatul Spaniei. Colaboratori: CEDRO și Rețeaua Bibliotecilor Comunității Madrid.

Sâmbătă, 13 iunie

11:00–12:00 – Sesiune de autografe cu Miguel Gane, standul 413–27C, Zona Internațională, Institutul Cultural Român.

12:00–13:00 – Recital poetico-muzical Două limbi, o emoție împărtășită, cu poeții români Corina Oproae, Miguel Gane și Liviu Apetroaie și poeții spanioli Ada Salas, Constantino Molina și Selena Millares.

Recital muzical susținut de cantautoarea Cristina Mora. Prezentatori: Manuel Rico și Maria Floarea Pop.

(Dialoguri literare hispano-române, ed. VI), Pavilionul Europa. Organizatori: Institutul Cultural Român Madrid/CENNAC, Asociația Scriitorilor din Spania și Ambasada României în Regatul Spaniei. Colaboratori: CEDRO și Pavilionul Europa.

14:00–15:00 – Sesiune de autografe cu Liviu Apetroaie, standul 413–27C, Zona Internațională, Institutul Cultural Român.

17:00–19:00 – Sesiune de autografe cu Ana Blandiana, standul 413–27C, Zona Internațională, Institutul Cultural Român.

19:30–21:00 – Ana Blandiana în dialog cu Mercedes Monmany. Participă: Viorica Pâtea, traducătoare. Pavilionul Europa. Organizator: Reprezentanța Comisiei Europene în Spania, în colaborare cu Institutul Cultural Român.

Duminică, 14 iunie

12:30–13:30 – Cuvinte fără frontiere: de la Aventurile lui Cebollito la poezie, cu Ana Blandiana și Viorica Pâtea, Sala Patio Central a Primăriei din Arganda del Rey (Calle Solanilla nr. 27). În colaborare cu Asociația Nuestras Costumbres și Primăria Arganda del Rey.

11:00–13:00 – Sesiune de autografe cu Corina Oproae, standul 413–27C, Zona Internațională, Institutul Cultural Român.