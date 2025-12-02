„Revoluția tactilă”- la Muzeul Național de Artă Timișoara: arta nu mai are bariere

Muzeul Național de Artă Timișoara și Consiliul Județean Timiș anunță inaugurarea, miercuri, 3 decembrie 2025, la ora 17:00, a unei expoziții inedite de tablouri tactile dedicate persoanelor nevăzătoare, organizată cu prilejul Zilei Mondiale a Persoanelor cu Dizabilități.

Evenimentul, găzduit în Sala Baroc, va debuta cu un mesaj de bun venit din partea managerului MNArT, Filip Petcu, urmat de un scurt recital de pian susținut de Theodor Rădulescu, masterand la Facultatea de Muzică a UVT, care va interpreta lucrări de Vangelis, Yann Tiersen și John Kander. Ulterior, participanții vor putea lua parte la un tur ghidat al expoziției tactile „pe nevăzute”, susținut de organizatori, informează un comunicat al Muzeul Național de Artă Timișoara (MNArT).

Conform sursei citate, cu foarte mici excepții, muzeele de artă sunt inaccesibile nevăzătorilor. Există reguli care interzic atingerea exponatelor, și e pe bună dreptate, pentru că astfel asigură protecția operelor. Însă, pentru persoanele cu dizabilități de vedere, aceasta este o barieră, un real blocaj pentru înțelegerea artei vizuale. Problema nu se poate rezolva doar prin ghiduri audio, care oferă descrieri verbale abstracte. Atingerea rămâne esențială.

Pentru a remedia acest neajuns, Muzeul Național de Artă Timișoara și Centrul de Cercetare TactileLibrary® au dezvoltat un proiect inovator: transformarea a 10 lucrări celebre din colecția muzeului în machete în relief, replici tactile pe care nevăzătorii le pot explora liber. Exponatelor tactile le este asociat un conținut audio explicativ detaliat, care ghidează nevăzătorii în citirea tactilă și oferă informații complementare despre opera de artă în sine. Această abordare hibridă, activă și cognitivă, permite atingerea. Astfel, orice nevăzător are libertatea de a înțelege mai mult și mai bine arta plastică, de a-și forma propriile opinii despre o lume la care puțini sperau să aibă acces.

Experiența nu mai este pasivă, ci devine activă, haptică și cognitivă. Fiecare planșă tactilă conține un cod QR, care oferă acces la un conținut explicativ accesibilizat audio. Informațiile includ modul de citire și decodificare tactilă a fiecărei planșe, dar și detalii despre opera artistică: perioada, tehnica, curentul artistic, autorul și povestea vieții lui, compoziția, semnificația, părerile criticilor și scurte citate relevante despre crezul artistic al pictorului. Acest proiect oferă o soluție tehnică pentru o experiență culturală completă, transformând arta dintr-un subiect exclusivist într-o realitate tangibilă și incluzivă. MNArT și TactileLibrary® stabilesc astfel un nou standard pentru incluziunea muzeală.

În realizarea proiectului sunt implicați studenți UVT de la diverse specializări: Corina Ciunae și Mădălin Grădinaru (Comunicare și Relații Publice, anul II), Daniel Matei (Științe Cognitive, anul III), Iulian Rotaru (Informatică Engleză, anul III), Ioana Satmari și Briana Toader (Media Digitală, anul III), toți membri ai echipei TactileLibrary®, coordonați de dr. Alina Satmari (Departamentul de Geografie).