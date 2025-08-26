„Regalitatea, Marea și Marina” – expoziție dedicată prezenței Familiei Regale a României la Constanța

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța găzduiește, până la finalul lunii septembrie, la expoziția „Regalitatea, Marea și Marina”, un proiect dedicat evidențierii prezenței Familiei Regale în orașul de la malul mării.

Realizată în parteneriat cu Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale ale României, Societatea de Cartofilie Stella Maris și Muzeul Național al Marinei Române. Expoziția, reunește fotografii de epocă, vederi rare, documente de arhivă și obiecte de patrimoniu, toate mărturii vizuale și scrise ale rolului simbolic și istoric pe care Casa Regală l-a avut în susținerea Marinei Române și în conturarea identității Constanței, informează un comunicat al Arhivelor Naționale ale României.

Vizitatorii pot admira, la sediul muzeului din str. Arhiepiscopiei nr. 7, mărturii documentare extrase din fondurile Primăria Municipiului Constanța, Căpitănia Portului Constanța, Căpitănia Portului Mangalia, precum și Colecția de fotografii, aflate în patrimoniul SJAN Constanța. Mai sunt prezente artefacte și mărturii foto-documentare provenite din colecțiile particulare ale lui Gabriel Octavian Nicolae, Marian Moșneagu, Zetu Harrys, Eduard Chirilov, Ștefan Constantinescu, George Barcaru și Șerban Drăgușanu, completate de plachete și medalii din Colecția de Numismatică a MINAC.

Uniforme militare din perioada Marinei Regale și trei machete de nave reprezentând celebra navă-școală Mircea, fregata Regina Maria și fregata Regele Ferdinand, aflate în păstrarea Muzeului Național al Marinei Române, sunt exponate ce ilustrează strânsa legătură pe care Familia Regală a avut-o cu Marina Română, în perioada primei jumătăți a sec. al XX-lea.

