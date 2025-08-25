Cazinoul din Mamaia - o bijuterie uitată, readusă la viață

Puțini știu că, pe locul unde astăzi se înalță Cazinoul din Mamaia, se afla în 1905 primul pavilion destinat plajei, construit cu sprijinul Primăriei Constanța. În anii '30, locul a fost transformat într-un simbol arhitectural și turistic al litoralului românesc, prin viziunea arhitectului Victor G. Stephănescu.

Realizat în stil neoromânesc, cu influențe Art Deco, noul edificiu a fost ridicat cu sprijinul financiar al investitorilor locali Jacob Aristide și Gheorghe Timiraș, sub atenta supraveghere a inginerului Aurel Ioanovici, notează Direcția Patrimoniu Digital (cIMeC), din cadrul Institutului Național al Patrimoniului, pe pagina de Facebook a instituției.

Inaugurat pe 15 august 1935, în prezența regelui Carol al II-lea, Cazinoul din Mamaia era mai mult decât un simplu loc de divertisment. Complexul cuprindea un restaurant elegant, cabine de plajă dispuse în corpuri laterale și o pasarelă pietonală spectaculoasă ce înainta în mare. Aici se afla singurul bar maritim din Europa la acea vreme – o atracție unică și extrem de modernă pentru epocă.

După al Doilea Război Mondial, între 1944 și 1958, Cazinoul a fost transformat în club al Armatei Roșii. Apoi, în perioada comunistă, a fost integrat în turismul de masă, pierzând treptat din eleganța de altădată.

Pasarela – odinioară emblema modernismului litoralului – s-a degradat grav în timp. Între 2020-2021, a fost acoperită aproape complet cu nisip, în urma lucrărilor de stopare a eroziunii costiere. Astăzi, ea nu mai leagă marea de țărm, ci stă tăcută, îngropată în mijlocul plajei.

După 1989, complexul a trecut printr-o perioadă sumbră: privatizare, abandon, vandalizare. Însă povestea lui nu s-a încheiat aici. Recent, Cazinoul din Mamaia a fost renovat și transformat într-un hotel cu 85 de camere, readucând în actualitate farmecul unei epoci apuse.

Cazinoul apare și în colecția digitalizată de cărți poștale aparținând lui Andrei Ștomff, o veritabilă capsulă a timpului.

Sursa foto:

Cărți poștale din colecția Stomff disponibile pe site-ul https://cartipostale.cimec.ro/

Mai multe pentru tine...