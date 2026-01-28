Programe de educație muzeală în cadrul expoziției „Fragilitatea Eternului. De la Pompei la Grand Tour până astăzi”

Muzeul Național de Artă Timișoara și Consiliul Județean Timiș anunță lansarea unui amplu program de educație muzeală dedicat expoziției-eveniment „Fragilitatea Eternului. De la Pompei la Grand Tour până astăzi”, deschisă publicului la Palatul Baroc, în perioada 28 noiembrie 2025 – 29 martie 2026.

Programul are ca obiectiv aprofundarea cunoașterii patrimoniului expus, prin intermediul unor activități cu caracter educativ, creativ și interactiv, informează un comunicat al Muzeului Național de Artă Timișoara.

Conform sursei citate, atelierele propuse au ca punct de plecare operele din expoziție, valorificând teme, simboluri, detalii vizuale și contexte istorice. Activitățile sunt concepute într-o manieră interdisciplinară, îmbinând istoria, arta, observația, jocul și creativitatea, pentru a facilita o înțelegere accesibilă și captivantă a universului cultural prezentat.

Participanții vor fi ghidați într-o explorare activă a imaginilor și obiectelor expuse, fiind invitați să descopere legături între trecut și prezent, între lumea antică și interpretările contemporane. Prin exerciții practice și discuții ghidate, aceștia vor intra în atmosfera epocilor reprezentate și vor putea reflecta asupra fragilității, memoriei și transformării culturale.

Atelierele de mediere culturală sunt coordonate de echipa muzeală a Muzeului Național de Artă Timișoara în colaborare cu Facultatea de Arte și Design din cadrul Universității de Vest Timișoara, și se desfășoară pe întreaga durată a expoziției, de miercuri până sâmbătă, în mai multe intervale orare. Activitățile sunt concepute pentru a răspunde nevoilor diferitelor categorii de vârstă și urmăresc stimularea participării active, a observației și a gândirii critice.

Înscrierea la ateliere se realizează online, prin completarea formularului disponibil la următorul link: https://mnart.museum/bilete-fragilitatea-eternului-atelier/.

De asemenea, vizitele școlare se pot programa accesând linkul: https://mnart.museum/bilete-fragilitatea-eternului-vizite-scolare/.

Prin acest program, Muzeul Național de Artă Timișoara, își propune să ofere un cadru deschis pentru dialog, învățare și creativitate, invitând publicul să descopere patrimoniul cultural într-o manieră participativă și relevantă pentru prezent.

Expoziția „Fragilitatea Eternului. De la Pompei la Grand Tour până astăzi”, realizată în colaborare cu prestigioasa instituție italiană Civita Mostre e Musei și cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, aduce în prim-plan peste 100 de piese valoroase de patrimoniu – fresce, picturi, sculpturi, grafică, fotografie și artefacte rare – provenite din importante muzee din Italia. Parcursul expozițional reconstituie viața Pompeiului, un oraș roman prosper, surprins în momentul cataclismului, dar conservat pentru eternitate ca arhetip al supraviețuirii prin cultură, invitând vizitatorul să exploreze fragilitatea și reziliența, reflectând asupra modului în care patrimoniul artistic și material transcende timpul.