Poveștile unor „gangsteri originali”, la HISTORY Channel România

Finalul lunii noiembrie, aduce o premieră intensă pe HISTORY Channel România: seria-documentar „Gangsteri originali cu Sean Bean” (Original Gangsters with Sean Bean, 2025).

Producția surprinde viața extraordinară a unor figuri celebre și infame ale istoriei. În fiecare episod de o oră din noua producție, difuzată în fiecare joi, de la ora 22:00, din 27 noiembrie, legendarul actor Sean Bean (cunoscut din serialul „Urzeala tronurilor”) analizează în profunzime o galerie de gangsteri celebri, pentru a separa realitatea de ficțiune, informează un comunicat al HISTORY Channel România.

Fiecare episod din „Gangsteri originali cu Sean Bean” oferă o analiză profundă și captivantă a vieții și ilegalităților comise de aceste nume celebre. Combinând reconstituiri cinematografice cu interviuri detaliate, telespectatorii vor descoperi informații neștiute despre haosul, urmăririle, curajul și faima obținută prin activități criminale.

De-a lungul celor 4 episoade, seria-documentar se axează pe viețile intense ale următorilor infractori celebri, ale căror povești legendare sunt readuse la viață:

Al Capone a.k.a. Scarface , poate cel mai celebru gangster din istorie și din lume, care a avut o viață personală complexă și o moștenire cu greutate. Fiul unor imigranți italieni, a fost bouncer (agent de pază la un club) și bodyguard, apoi a vândut alcool ilegal, în timpul Prohibiției americane, mituind autoritățile locale din New York și Chicago și bucurându-se de o reputație de Robin Hood modern, pentru că dona des bani diverselor organizații caritabile.

, poate cel mai celebru gangster din istorie și din lume, care a avut o viață personală complexă și o moștenire cu greutate. Fiul unor imigranți italieni, a fost bouncer (agent de pază la un club) și bodyguard, apoi a vândut alcool ilegal, în timpul Prohibiției americane, mituind autoritățile locale din New York și Chicago și bucurându-se de o reputație de Robin Hood modern, pentru că dona des bani diverselor organizații caritabile. Adevărații Peaky Blinders , care au terorizat orașul Birmingham la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX. Gruparea organiza jocuri de noroc, jafuri și tot felul de alte activități criminale, iar toți membrii aveau aceeași „uniformă”: veste, jachete, pantaloni evazați, eșarfe de mătase și băști purtate în așa fel încât acopereau un ochi. Lama de ras cusută în cozoroc (care apare în serialul „Peaky Blinders”) este doar un mit urban.

, care au terorizat orașul Birmingham la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX. Gruparea organiza jocuri de noroc, jafuri și tot felul de alte activități criminale, iar toți membrii aveau aceeași „uniformă”: veste, jachete, pantaloni evazați, eșarfe de mătase și băști purtate în așa fel încât acopereau un ochi. Lama de ras cusută în cozoroc (care apare în serialul „Peaky Blinders”) este doar un mit urban. Stephanie St. Clair a.k.a. Queenie , o femeie de culoare care a condus cu o mână de fier jocurile de noroc din Harlem, în timpul Prohibiției. Născută în Insula Martinica, și-a folosit economiile (10.000 $) pentru a organiza o loterie ilegală. A a dus o viață marcată de violență extremă pe alocuri (și-a împușcat soțul și și-a omorât în legitimă apărare iubitul), a trăit în lux, dar a sprijinit comunitatea locală.

, o femeie de culoare care a condus cu o mână de fier jocurile de noroc din Harlem, în timpul Prohibiției. Născută în Insula Martinica, și-a folosit economiile (10.000 $) pentru a organiza o loterie ilegală. A a dus o viață marcată de violență extremă pe alocuri (și-a împușcat soțul și și-a omorât în legitimă apărare iubitul), a trăit în lux, dar a sprijinit comunitatea locală. Billy Hill și gemenii Krays, a căror ascensiune violentă a marcat Londra. Cel dintâi era „gangsterul gentleman” care a păcălit și jefuit londonezii timp de 40 de ani, alături de banda lui. Cei din urmă erau Ronnie și Reggie Kray, frați gemeni care conduceau Firma – o grupare celebră în perioada 1950-1968. Grație clubului pe care îl dețineau, unde își făceau veacul vedete ca Frank Sinatra, Judy Garland și Liza Minnelli, presa scria des despre ei, la acea vreme.

„Gangsteri originali cu Sean Bean” nu este prima colaborare dintre cunoscutul actor britanic și HISTORY Channel: acum 10 ani, acesta a prezentat seria în 2 părți „Sean Bean despre Waterloo” (Sean Bean on Waterloo, 2015), marcând aniversarea a 200 de ani de la celebra bătălie istorică din 1815. Înainte să joace în „Stăpânul inelelor” și „Urzeala tronurilor”, Sean Bean a jucat rolul unui soldat din Războaiele Napoleoniene (1803-1815), în serialul Sharpe (1993-2008), iar interesul lui pentru acea perioadă nu a dispărut niciodată.

