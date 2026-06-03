Povestea unui opaiț roman decorat cu acvila imperială, descoperit la Alba Iulia

Exponatul lunii iunie la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia este un impresionant opaiț roman decorat cu acvila imperială, descoperit în anul 2023, pe strada Dimitrie Cantemir (situl Apulum, punctul „Altip”), unde s-a desfășurat o amplă cercetare arheologică preventivă.

„Opaițul are o lungime de aproape 20 cm și provine dintr-o casă romană din așezarea civilă a legiunii a XIII-a Gemina, fiind datat după mijlocul secolului al II-lea d. Hr. Discul rotund este frumos decorat cu o acvilă (aquila) redată frontal, cu aripile larg desfăcute, așezată pe un fulmen (fulgerul lui Iupiter), element care putea sugera, în același timp, bara transversală a stindardului militar pe care era fixată acvila legiunii”, notează Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, pe pagina de Facebook a instituției.

„Pe baza lămpii descoperim un ciorchine de strugure, element care constituie o ștampilă anepigrafică, funcționând ca marcă figurată de olar sau de atelier. Asocierea acestor reprezentări pe același obiect creează un contrast interesant: partea vizibilă a opaițului, discul, este dominată de simbolurile autorității imperiale și ale puterii militare romane, în timp ce baza, ascunsă privirii, poartă reprezentarea unui ciorchine de strugure, motiv legat de cultul bahic, de viața domestică și de evadarea din rigorile zilnice”, adaugă sursa citată.

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