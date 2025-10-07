„Portret gastronomic local” ajunge în Maramureș: povestea Mariei din Poiana Novăț și o rețetă tradițională, bună pentru sezon

După Bucovina, Dobrogea, Țara Făgărașului și Mărginimea Sibiului, seria documentară „Portret gastronomic local”, difuzată pe canalul de YouTube Amintiri Gustoase, ajunge acum, cu un nou episod, în Maramureș, acolo unde tradiția prinde gust la Punctul Gastronomic Local „Maria din Poiana Novăț”, primul Custode de Tradiție Creativă din nordul României.

În gospodăria lor din Vișeu de Sus, Maria și Mitică Vepreciuc au făcut din tradiție un mod de viață. Fiecare colț al casei lor din lemn, meșterită de Sebastian Bogdaniuc și împodobită cu obiecte moștenite din lada de zestre, vorbește despre rădăcini și meșteșug. Ceramica de Săcel, țesăturile vechi și blidele de lut dau farmec unui loc unde gustul se naște firesc, din ingrediente crescute în curte: lapte proaspăt, brânzeturi făcute zilnic, legume, carne, hribi din pădure și dulcețuri de casă.

Punctul Gastronomic Local „Maria din Poiana Novăț” este o dovadă limpede că tradiția poate fi sustenabilă atunci când rămâne aproape de pământ și de oameni. Aici, laptele se transformă în brânză, focul domol din sobă coace pâinea, iar grădina, pădurea și vecinii contribuie fiecare la masa de zi cu zi. Totul funcționează într-un echilibru simplu, în care gustul devine expresia unei vieți trăite în ritmul naturii. Ceea ce fac Maria și Mitică Vepreciuc este patrimoniu viu, o legătură între trecut și viitor, între comunitate și cultură locală.

În casa lor din lemn, cu miros de brânză proaspătă, gastronomia devine o formă de povestire, iar fiecare farfurie vorbește despre Maramureș și despre viața trăită în armonie cu natura.

Tochitura de porc, gustul autentic al Maramureșului

În fiecare episod al seriei „Portret gastronomic local”, un creator de conținut reinterpretează un preparat specific locului.

„De câțiva ani, de când am descoperit ce înseamnă Punct Gastronomic Local, de fiecare dată când văd unul în apropiere deja simt poftă de ceva delicios și îmi imaginez până și mirosul”, spune Adrian Dan, creator de conținut, care semnează reinterpretarea rețetei de tochitură de porc din acest episod.

Ingrediente (pentru patru porții de tochitură de porc)

800 g pulpă de porc (sau ceafă, dacă vrei un gust mai suculent)

200 g cârnați afumați, tăiați rondele

2–3 linguri de untură de porc

3–4 cepe mari, tocate mărunt

4–5 căței de usturoi, zdrobiți

1 linguriță boia dulce (sau afumată, după gust)

1/2 linguriță cimbru uscat

1–2 foi de dafin

Sare și piper negru proaspăt măcinat, după gust

100 ml vin alb sec (opțional, dar recomandat pentru aromă)

100 ml apă fierbinte sau supă de carne

(opțional, pentru servire: mămăligă, brânză telemea și un ou prăjit)

Mod de preparare

Pregătește ingredientele. Taie carnea de porc în cuburi potrivite, nici prea mici, nici prea mari (cam 3 cm). Cârnații îi tai rondele de 1–2 cm grosime.

Călește ceapa. Într-o cratiță mare, pune untura la încins. Adaugă ceapa tocată și las-o să se călească încet, până devine sticloasă și ușor aurie. Secretul e să nu te grăbești, pentru că o ceapă bine călită e baza gustului.

Adaugă aromele. Pune usturoiul zdrobit, boiaua, frunzele de dafin, cimbrul, sarea și piperul. Amestecă ușor, doar cât să se deschidă aromele, fără să arzi boiaua.

Pune carnea. Adaugă bucățile de porc peste ceapă și lasă-le să se rumenească ușor pe toate părțile. Când încep să prindă culoare, adaugă cârnații și amestecă din nou.

Las-o să fiarbă molcom. Toarnă vinul alb (dacă folosești) și lasă-l câteva minute să se evapore alcoolul. Adaugă apoi apa fierbinte sau supa de carne, acoperă cratița parțial și lasă tochitura să fiarbă la foc mic timp de 45–60 de minute, amestecând din când în când. Dacă lichidul scade prea mult, mai poți adăuga puțină apă fierbinte.

Finalul perfect. Când carnea e fragedă și sosul scăzut și legat, oprește focul și lasă mâncarea să se odihnească 10 minute, acoperită.

Producția seriei documentare „Portret gastronomic local”, care va avea în total 10 episoade dedicate unor PGL-uri și regiuni diferite, este realizată de Cronicari Digitali, pentru Amintiri Gustoase, având drept partener principal Electrolux România.