Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
Plăcuțe de identificare și obiecte personale ale soldaților români de la Stalingrad - Cotul Donului

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 30 aprilie 2026

În cadrul expoziției „repWARtaje”, Muzeul Național de Istorie a României prezintă diferite tipuri de plăcuțe de identificare, precum și obiecte personale și de echipament aparținând soldaților români, toate recuperate din zona Stalingrad - Cotul Donului.

Expoziția „repWARtaje” prezintă realitatea brută din teren, necosmetizată de presa și propaganda de război, și pune sub reflector diferențele dintre adevărul prezentat în șirurile de text din ziare și cel aflat între șirurile de sârmă ghimpată, între care se duc luptele, notează Muzeul Național de Istorie a României, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform Muzeului Național de Istorie a Românie, în cadrul expoziției este prezentat „ca studiu de caz drumul «triumfal» al Armatei Române spre Stalingrad din anul 1942, prezentarea înfrângerii de la începutul anului 1943, arătând apoi cum bătălia Stalingradului a căpătat altă dimensiune după 23 august 1944, când Armata Roșie ne devine aliată.

Pe de o parte, avem drumul Armatei Române spre Don, documentat prin intermediul articolelor din presa vremii, a scrisorilor trimise de pe front, a documentelor și fotografiilor, precum și printr-o colecție de obiecte recuperate din zona Stalingrad.

Pe de altă parte, avem repwartajele care devin instrument de propagandă - dezinformarea și lansarea de știri false fiind ceva ușor de realizat datorită lipsei altor canale de informare în timp real.

Presa vremii a avut rolul de a modela realitatea pentru menținerea unității interne, astfel încât populația să accepte, să susțină și să participe activ la război, indiferent de costurile umane și materiale, deoarece războiul se pierde mai întâi în mintea oamenilor.

În următorii zeci de ani de după cel De-al Doilea Război Mondial, ziarele, cărțile, filmele artistice și documentarele au modelat ideea de adevăr absolut. Acest lucru rămâne o problemă și în era modernă, în care «consumatorul de știri» este bombardat cu multiple informații, filtrarea lor fiind de cele mai multe ori dificil de realizat.

Indiferent de perioadă, a fost și este dificil de stabilit ce s-a întâmplat, cu adevărat, într-un anume moment. Această expoziție aduce în atenția publicului un «moment în timp» povestit de cei care au luat parte la el, prin limbajul și trăirile lor, sperând să îndemne la analiză și căutarea unor surse de încredere, indiferent de subiect, agende și «bătălii»”.

Expoziția „repWARtaje” este deschisă la Muzeul Național de Istorie a României până la 31 mai 2026 și poate fi vizitată de miercuri până duminică, în intervalul orar 10:00 – 18:00.

