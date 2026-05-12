„Perspective transnaționale asupra tranzițiilor democratice din 1989. Cazul României”, atelier la Academia Română Filiala Cluj-Napoca

Academia Română Filiala Cluj-Napoca găzduiește joi, 14 mai 2026, începând cu ora 14:00, atelierul „Perspective transnaționale asupra tranzițiilor democratice din 1989. Cazul României”, eveniment organizat în cadrul proiectului european „Born in 1989 – Democracy tales for young Europeans / Născuți în 1989 – Povești despre democrație pentru tinerii europeni” finanțat de Comisia Europeană prin programul CERV (Citizens, Equality, Rights and Values).

Atelierul se va desfășura la sediul Academiei Române Filiala Cluj-Napoca (str. Republicii, nr. 9, în sala de conferințe de la mansardă) și va reuni cercetători, elevi și profesori din licee clujene și studenți, într-un cadru de dialog dedicat predării și înțelegerii istoriei comunismului în România, precum și reflecției asupra tranzițiilor democratice din anul 1989 din perspectivă transnațională, informează un comunicat al Academiei Române Filiala Cluj-Napoca.

La manifestare vor participa, în calitate de experți, dr. Luciana Jinga (online), de la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER), dr. Manuela Marin și dr. Corneliu Pintilescu, cercetători la Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române.

Întâlnirea va include prezentarea Programei școlare pentru disciplina „Istoria comunismului în România” și a „Ghidului metodologic și documentar privind predarea istoriei comunismului” elaborat în cadrul IICCMER, precum și prezentarea unui material didactic realizat în cadrul proiectului european „Născuți în 1989 – Povești despre democrație pentru tinerii europeni”.

Organizat de Academia Română Filiala Cluj-Napoca și Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române, atelierul creează un cadru de dezbatere între principalii actori implicați în procesul de educație (specialiști, cadre didactice, elevi și studenți) și are ca obiectiv valorificarea unor resurse educaționale actuale, precum și stimularea unei reflecții critice asupra comunismului, a memoriei istoriei și proceselor democratice care au marcat Europa Centrală și de Est la sfârșitul secolului XX.