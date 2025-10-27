Pe 29 octombrie, HISTORY Channel difuzează documentarul „Maria, inima României”

Pe 29 octombrie 2025 se împlinesc 150 de ani de la nașterea Reginei Maria a României (1875-1938), iar HISTORY Channel marchează momentul cu o producție specială, difuzată de la ora 21:00.

Conform unui comunicat al HISTORY Channel, documentarul de o oră „Maria, inima României” (2018) spune povestea reginei care a jucat un rol crucial în destinul țării noastre în timpul și după Primul Război Mondial. Producția a mai fost difuzată de HISTORY Channel în 2020 și 2021.

Regina Maria a fost fiica Ducelui Alfred de Edinburgh și a Mariei Alexandrovna a Rusiei (și nepoata Reginei Victoria a Marii Britanii). S-a căsătorit în 1893 cu Ferdinand, principele moștenitor al României. A devenit regină în 1914, a fost în centrul luptei pentru realizarea Marii Uniri și pentru crearea României moderne și s-a remarcat prin implicarea în timpul Primului Război Mondial. Regina Maria a fost una dintre cele mai cunoscute femei din Europa interbelică, o ambasadoare neobosită a României, o sursă de inspirație pentru promovarea artei noastre populare, factor activ în lupta împotriva holerei și mecena pentru tinerii artiști români – fiind ea însăși creatoarea unor ilustrații florale.

„Maria, inima României” include două premiere: fragmente audio cu vocea Reginei Maria (auzită într-o versiune cât mai apropiată de realitate) și imagini video color cu aceasta din Primul Război Mondial, de la Încoronarea de la Alba Iulia și din vizitele externe, care au trecut printr-un tratament de colorizare, cu ajutorul a 12 specialiști.

Fanii producțiilor autohtone marca HISTORY Channel au motive suplimentare de bucurie: „Maria, inima României” este povestită de actorul Marcel Iureș, iar actrița și cântăreața Alma Nicole Boiangiu (care a interpretat-o și pe Maria Tănase în sezonul 2 din „Marcel Iureș prezintă Enigmele României”) apare în distribuție, în rolul Prințesei Ileana.

Finalul lunii octombrie este un moment perfect și pentru a (re)descoperi podcastul marca HISTORY Channel „Regina Maria – fapte și vorbe”. Lansat cu ocazia centenarului încoronării Reginei Maria și a Regelui Ferdinand, acesta a fost realizat de istoricul Mihaela Simina și îmbină citate care aparțin reginei și momente importante din viața ei, consemnate în bine-cunoscutele sale jurnale.

Pentru a marca această aniversare a 150 de ani, în țară și în străinătate au fost organizate expoziții care dezvăluie personalitatea complexă a reginei. În plus, la începutul unii octombrie, Senatul României a adoptat un proiect de lege prin care data de 29 octombrie va fi sărbătorită anual pe plan național, ca Ziua Reginei Maria.

Documentarul „Maria, inima României” va fi difuzat de HISTORY Channel România pe 29 octombrie, de la ora 21:00.

