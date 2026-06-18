O incursiune în istoria bolilor și a practicilor de vindecare, din preistorie până în secolul al XVI-lea

Muzeul de Istorie și Arheologie din cadrul Muzeului Județean Mureș găzduiește expoziția „EPIDEMIX. Epidemii, afecțiuni și practici de vindecare din preistorie până în secolul al XVI-lea”.

„Istoria nu înseamnă doar regi și bătălii. Uneori, ea se citește în urmele lăsate de mărturiile tăcute ale trecutului. Dacă sunteți în căutarea unei expoziții care să vă surprindă, vă invităm să descoperiți «EPIDEMIX. Epidemii, afecțiuni și practici de vindecare din preistorie până în secolul al XVI-lea» la Secția de Istorie și Arheologie din Cetatea Târgu Mureș. De la șamani și epidemii străvechi până la practici medicale, traume și descoperiri arheologice spectaculoase, expoziția oferă o perspectivă fascinantă asupra modului în care oamenii au trăit, au suferit și au încercat să se vindece de-a lungul timpului”, scrie Muzeul Județean Mureș, pe pagina de Facebook a instituției.

Expoziția propune o incursiune în istoria bolilor, a practicilor de vindecare și a traumelor care au marcat comunitățile umane din preistorie până în secolul al XVI-lea, reunind descoperiri arheologice, materiale antropologice, replici 3D și reconstituiri muzeografice.

Structura expoziției este organizată în jurul a trei teme principale: „Șamanii în Bazinul Carpatic”, „Epidemii din preistorie până în epoca modernă” și „Traume și afecțiuni identificate pe oase umane”.

Printre cele mai importante exponate se numără reconstituirea unui mormânt de șaman din epoca fierului descoperit la Sâncrai (jud. Alba), un mormânt de incinerație de la Fântânele (jud. Bistrița-Năsăud), dar și o amenajare spectaculoasă a unei gropi comune din epoca bronzului descoperite la Voivodeni, unde a fost documentat unul dintre cele mai vechi cazuri de pestă (Yersinia pestis) identificate pe teritoriul actual al României.

Expoziția include instrumente medicale și obiecte de îngrijire corporală din epoca fierului și perioada romană, precum și un caz de trepanație simbolică din perioada migrațiilor, descoperit în Ungaria.

Vizitatorii vor putea descoperi și cazuri de lepră, sifilis și tuberculoză ilustrate prin resturi osteologice, imagini și replici 3D realizate pe baza cercetărilor antropologice și medicale.

Ultima parte a expoziției este dedicată traumelor provocate de conflictele armate și marchează 500 de ani de la Bătălia de la Mohács (1526).

Vor fi prezentate cranii și fragmente osteologice care păstrează urmele unor răni provocate de arme medievale, inclusiv o replică 3D a unui craniu străpuns de un vârf de săgeată.

Obiectele expuse provin din colecțiile Universității din Szeged, Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, Muzeului Național de Istorie al Transilvaniei din Cluj-Napoca și Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud.

Având în vedere caracterul sensibil al unor exponate și prezența unor resturi osteologice umane, accesul copiilor cu vârsta de peste 12 ani este permis doar însoțiți de tutorele legal.

Program de vizitare: marți – duminică, între orele 09:00 și 17:00.

Mai multe pentru tine...