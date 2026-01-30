O farfurie de perete decorativă veche de peste un secol, exponatul lunii la Muzeul Țării Crișurilor

Exponatul lunii februarie al Muzeului Țării Crișurilor din Oradea este o farfurie parietală decorativă, veche de peste un secol, realizată în celebrele atelierele de ceramică Zsolnay din Ungaria.

Deși realizate în serie, aceste farfurii aduc în prim-plan eleganța și calitatea pieselor de artă decorativă unicat, de mare rafinament. În aceste piese de ceramică decorativă se împletesc materialul ceramic cu modelajul rafinat, traforurile decorative ritmate și tehnicile de emailare în tehnica eozină, care conferă luciri iridiscente și un luciu metalic unic, scrie Muzeul Țării Crișurilor, pe pagina de Facebook a instituției.

Din punct de vedere stilistic, îmbinarea elementelor decorative specifice anului 1900 cu traforurile și motivele florale face ca aceste farfurii parietale din ceramică să fie ușor de diferențiat de altele similare ca dimensiuni, realizate în alte ateliere.

Cele mai semnificative caracteristici ale produselor Zsolnay sunt designul pictat manual și durabilitatea, care transformă obiectele mărcii în unele dintre cele mai importante piese ceramice de înaltă calitate din lume.

Fabrica de ceramică artistică Zsolnay a fost fondată de Vilmos Zsolnay, un ceramist din Pécs, care a promovat constant inovația în domeniul ceramicii – profesia sa de suflet. Acesta a investit sume considerabile de bani, timp și muncă în proiectul și viziunea sa și a colaborat permanent cu cei mai buni artiști ceramiști și experți tehnici pe care i-a putut invita în atelierele sale. Invențiile lor unicat au fost ceramica și porțelanul Zsolnay, eozina și pirogranitul.

Tradiția acestor tehnici unice de producție datează de mai bine de 170 de ani.

Exponatul va putea fi admirat la Muzeul Orașului Oradea (P-ța Mihai Viteazul nr. 39-41), Sala cu grifoni, în perioada 3-28 februarie, în intervalul orar 09.00-17.00, precizează sursa citată.