O expoziție aparte: „Schițe de poveste”

La Muzeul „Ion Creangă” – Bojdeuca, în clădirea anexă, puteți vizita expoziția „Schițe de poveste”. Evenimentul aduce în prim-plan 52 de schițe originale de decoruri și costume realizate pentru spectacole dramatizate după opera lui Ion Creangă, ilustrând personaje din „Ivan Turbincă”, dar și alte figuri îndrăgite din universul său literar.

Povestea „Ivan Turbincă”, publicată în 1878 în „Convorbiri literare”, se remarcă prin accentul său fantastic, personajul principal fiind înzestrat cu un instrument magic capabil să supună spiritele rele. Acest univers a prins viață pe scena Teatrului Național „Vasile Alecsandri” Iași, în stagiunea 1957–1958, într-un spectacol regizat de Dan Nasta, cu scenografia semnată de Sorin Obreja.

Expoziția îmbină viziunea scenografică cu spiritul ludic al poveștii lui Creangă, oferind vizitatorilor ocazia de a pătrunde în culisele creației și de a descoperi procesul artistic din spatele unuia dintre cele mai îndrăgite spectacole inspirate din opera marelui povestitor.

Programul de vizitare: marți–duminică, 10:00–17:00 (ultimul bilet la 16:30)

Mai multe pentru tine...