Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
image

O expoziție aparte: „Schițe de poveste”

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
🗓️ 25 ianuarie 2026

La Muzeul „Ion Creangă” – Bojdeuca, în clădirea anexă, puteți vizita expoziția „Schițe de poveste”. Evenimentul aduce în prim-plan 52 de schițe originale de decoruri și costume realizate pentru spectacole dramatizate după opera lui Ion Creangă, ilustrând personaje din „Ivan Turbincă”, dar și alte figuri îndrăgite din universul său literar.

Povestea „Ivan Turbincă”, publicată în 1878 în „Convorbiri literare”, se remarcă prin accentul său fantastic, personajul principal fiind înzestrat cu un instrument magic capabil să supună spiritele rele. Acest univers a prins viață pe scena Teatrului Național „Vasile Alecsandri” Iași, în stagiunea 1957–1958, într-un spectacol regizat de Dan Nasta, cu scenografia semnată de Sorin Obreja.

Expoziția îmbină viziunea scenografică cu spiritul ludic al poveștii lui Creangă, oferind vizitatorilor ocazia de a pătrunde în culisele creației și de a descoperi procesul artistic din spatele unuia dintre cele mai îndrăgite spectacole inspirate din opera marelui povestitor.

Programul de vizitare: marți–duminică, 10:00–17:00 (ultimul bilet la 16:30)

Mai multe pentru tine...
Acasă la Nică: Humuleştiul lui Ion Creangă, cel mai vizitat loc jpeg
Acasă la Nică: Humuleştiul lui Ion Creangă, cel mai vizitat loc
Teatrul Ion Creangă prezintă prima ediţie a Festivalului interactiv pentru întreaga familie „Amintiri din copilărie” jpeg
Teatrul Ion Creangă prezintă prima ediţie a Festivalului interactiv pentru întreaga familie „Amintiri din copilărie”
S a născut scriitorul Ion Creangă jpeg
S-a născut scriitorul Ion Creangă
fotografie jpg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Povestea unei fotografii
Stânga: General Constantin Budișteanu, ulei pe carton lipit pe pânză, autor Patriciu; Dreapta: Sublocotent Constantin Budișteanu, ulei pe pânză, autor neidentificat (© Colecția „Picturi”, Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”)
📁 Muzeele României
Generalul Constantin Budișteanu - portrete în oglindă
„Incursiune vizuală în istoria TNB”, expoziție cu fotografii de arhivă din spectacolele Teatrului Național
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Incursiune vizuală în istoria TNB”, fotografii de arhivă din spectacolele Teatrului Național
WhatsApp Image 2026 01 15 at 14 24 23 jpeg
📁 Carte
„Când Iadul a coborât pe Pământ. Imperiul Mongol și Hoarda de Aur”: De la Ginghis Han la moștenirea Hoardei de Aur
Căderea Constantinopolului (© Vivaystn / Wikimedia Commons)
📁 Istorie Medievală Universală
Căderea Constantinopolului, eveniment crucial pentru istoria umanității
foto1 SD14 JPG
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Un weekend de plimbare și relaxare la „Străzi deschise – București”, 2–3 august 2025
Strazi deschise@ARCUB jpeg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Străzi deschise” în weekendul 13-14 septembrie: artă, film, percuție și spectacole pe Calea Victoriei și pe Calea Griviței
Paris Pallady (4) JPG
📁 Promo și advertorial
Art Safari va fi deschis special pe 1 octombrie, de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice
Ziua Culturii Nationale la ONB (1) jpeg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Ziua Culturii Naționale la Opera Națională București