O explorare artistică a cursului Dunării, în luna septembrie

Dunărea a reprezentat din cele mai vechi timpuri un liant cultural european uriaș, un adevărat odgon între Europa Centrală și Marea Neagră, a cărui influență se face simțită din Neolitic și până în prezent. Redescoperirea conexiunilor culturale, artistice și antropologice mediate de marele fluviu este nucleul rezidenței artistice Once UpON a Danube, desfășurate de Celula de Artă între 2 și 18 septembrie, în cadrul căreia un grup de 6 artiști români va porni într-o călătorie inițiatică înspre izvoarele Dunării, trecând prin Serbia, Ungaria, Slovacia, Austria și Germania.

Rezidența Once UpON a Danube este concepută ca un scenariu de film experimental itinerant, în care artiștii sunt personajele principale, iar Dunărea este firul narativ care le ghidează devenirea interioară, stimulând reflecția asupra călătoriei ca proces de transformare personală și profesională. Fiecare oprire devine o secvență, un moment de reflecție, creație și documentare, care le modifică artiștilor perspectiva și adaugă noi straturi poveștii lor. Întreaga călătorie va culmina cu prezentarea materialelor artistice rezultate, care vor include un film experimental, instalații artistice și colecții de lucrări, în cadrul Festivalului de Artă Kulturnetzwerk UW Etzdorf, care are loc în zona Striegistal-Chemnitz (localitatea Chemnitz fiind Capitală Europeană a Culturii în 2025), cât și în cadrul evenimentului European Heritage Days - Day of the Open Monument, informează un comunicat al proiectului cultural Celula de Artă.

Conform sursei citate, prima oprire va fi la Lepenski Vir, una dintre cele mai vechi așezări mezolitice din Europa, urmată de un studiu la Vinča, una dintre cele mai avansate civilizații neolitice europene, ambele în Serbia. Aici, artiștii vor intra în relație cu simbolurile și formele artistice din preistorie, angajându-se în reinterpretări ale acestor forme culturale ancestrale. Traseul continuă spre Novi Sad, oraș care păstrează atât ruine preistorice, cât și fortăreața medievală Kalemegdan, fiind totodată un important centru de artă contemporană, cu multiple spații dedicate și colective artistice pe care echipa le va vizita, stabilind potențiale relații de colaborare.

În următoarele etape ale traseului, artiștii vor explora Budapesta din aceeași perspectivă îndreptată simultan înspre trecutul îndepărtat (cu ruinele de la Aquincum, capitala romană a Pannoniei Inferioare) și înspre contemporan, vizitând galerii și spații de artă semnificative pentru curentele din prezent. La Bratislava, echipa va vizita Castelul Devín și spații relevante pentru arta contemporană, dezvoltându-și totodată colecția de imagini, sunete simbolice, cât și firul narativ, în vederea expoziției finale. Va urma explorarea ruinelor orașului antic Carnuntum din Viena, iar apoi a fostului castru roman Castra Regina, la Regensburg, în Germania. Fiecare etapă implică o relaționare a vechilor repere culturale și a noilor curente de gândire, într-o alchimie artistică care va fi prezentată la Chemnitz, cu o posibilă extensie înspre Spinnerei Leipzig, unul dintre cele mai importante centre artistice independente din Germania.

Din echipa artistică fac parte Daniel Loagăr (artist vizual, co-fondator Celula de Artă), Alex Manea (artist vizual), Andrei Stan (artist vizual, co-fondator al Bucharest Collage Collective), Gizella Popescu (artist vizual, membră a UAPR), Oana Iordăchescu (performance artist) și Andreea Eliza Petrov (artist vizual și curatoare Celula de Artă). Experiența itinerantă de-a lungul Dunării le va oferi artiștilor un cadru de lucru unic, unde vor pot observa, documenta și reinterpreta influențele culturale ale fluviului în propriile practici. Dunărea devine astfel un laborator de idei, unde elemente și trăiri diverse se întâlnesc într-un spațiu fluid al creației, evidențiind conexiuni, facilitând schimburi culturale, noi oportunități de colaborare și un dialog între artiști români, străini și întreg spațiul cultural european.

Celula de Artă este un proiect cultural independent condus de artiști (artist-run), ce a debutat în 2017 și se manifestă în multiple spații de artă contemporană permanente sau temporare.