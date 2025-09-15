O dulce poveste lipovenească în episodul 2 al seriei „Portret gastronomic local”: „La Grisha” și Tortul Medovik

După un debut savuros în Bucovina, seria documentară „Portret gastronomic local”, difuzată pe canalul de YouTube Amintiri Gustoase, continuă cu un nou episod care invită publicul să descopere gusturi și povești din Dobrogea. În fiecare săptămână, un loc, o familie și un preparat autentic dau glas patrimoniului culinar românesc.

De această dată, călătoria ajunge în comuna Ghindărești, județul Constanța, la punctul gastronomic local „La Grisha”, unul dintre cele 12 PGL-uri din județ, dar singurul care a câștigat anul acesta titlul de custode de tradiții creative, ceea ce îi recunoaște contribuția la promovarea patrimoniului imaterial și material local (8 PGL-uri din România au primit această distincție).

Aici, familia Matei a transformat vechea casă lipovenească a bunicilor într-un loc unde ospitalitatea și bucatele de pește pregătite după rețete de familie spun povești mai bine decât cuvintele.

Filofteia Matei gătește așa cum a învățat de la mama ei, cu simțul măsurii și al gustului, în timp ce soțul ei, Grigore, inginer la bază, afumă pește după tehnici vechi și delicate. Fiica lor, Ioana, aduce energia noii generații și se ocupă de promovare. Tot ce ajunge pe masă este rodul unei munci împărtășite și al colaborării cu producători locali, de la apicultorul Grigore Izot până la brutăreasa Maria Brăteanu.

Comunitatea lipovenească din Ghindărești, care trăiește în proporție de peste 95% după tradiții de rit vechi, își deschide astfel ușile către vizitatori. Cu mâncare de pește, povești despre Dunăre și atracții turistice ce variază de la cetatea antică Capidava până la muzeul rural de artă de la Topalu, experiența de aici înseamnă autenticitate și tihnă.

Tortul Medovik, o dulce punte între tradiție și reinterpretarea modernă

Fiecare episod din serie readuce în atenția publicului un preparat reinterpretat de un creator de conținut gastronomic.

Pentru episodul 2, Andreea Jugănaru (Andreea Chinese Food) a ales Tortul Medovik, un desert lipovenesc construit din foi fine cu miere, unse cu smântână și presărate cu zmeură.

„Unele lucruri au nevoie să fie făcute cu răbdare și cu suflet. Așa este și Tortul Medovik, un dulce care se pregătește cu grijă, răbdare și respect pentru tradiție”, spune Andreea Jugănaru.

Rețeta pentru un Tort Medovik cu diametrul de 18 cm

Ingrediente

Pentru foile cu miere (10 foi): 100 g miere, 100 g zahăr, 150 g unt (82% grăsime), 2 ouă mari, 1 linguriță bicarbonat de sodiu (aprox. 5 g), 400 g făină tip 000, 1 linguriță scorțișoară pudră, un praf de sare

Pentru cremă: 500 g smântână fermentată grasă 25% grăsime, 200 ml smântână lichidă, foarte rece, pentru frișcă (30–35% grăsime), 130 g zahăr pudră, 1 linguriță extract de vanilie, 300 g zmeură proaspătă

Mod de preparare:

Puneți mierea, zahărul și untul într-un bol metalic și încălziți-le pe baie de aburi până se topește untul. Adăugați ouăle bătute și bicarbonatul, amestecând energic până când compoziția capătă volum și culoare aurie. După ce se răcorește, încorporați treptat făina cernută cu scorțișoara. Rezultă un aluat moale, pe care îl înveliți în folie alimentară și îl lăsați la frigider 4–5 ore sau peste noapte.

Împărțiți aluatul în 10 bile, întindeți fiecare bilă între două coli de hârtie de copt până obțineți o foaie subțire și decupați discuri de 18 cm cu ajutorul unei farfurii. Coaceți la 180°C, câte 4–5 minute. Resturile de aluat se coc și ele, urmând să fie folosite la decor.

Pentru cremă, bateți smântâna lichidă până obțineți o frișcă semi-tare. Într-un alt bol, amestecați smântâna fermentată cu zahărul pudră și vanilia, apoi încorporați frișca ușor, până obțineți o cremă omogenă.

Asamblați tortul alternând foile cu crema și zmeura proaspătă. Acoperiți marginile cu crema rămasă și presărați firimiturile de foi coapte. Lăsați tortul la rece minimum 12 ore, ideal 24, pentru ca foile să se înmoaie și să capete textura catifelată.

Producția seriei documentare „Portret gastronomic local”, care va avea în total 10 episoade dedicate unor PGL-uri și regiuni diferite, este realizată de Cronicari Digitali, pentru Amintiri Gustoase, având drept partener principal Electrolux România.