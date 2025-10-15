Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
Expoziția „ARS SACRA. Primul mileniu al erei creștine în Dobrogea”, deschisă la parterul Palatului Braunstein

O călătorie în primul mileniu creștin al Dobrogei

Muzeul Municipal „Regina Maria” din Iași găzduiește expoziția „ARS SACRA. Primul mileniu al erei creștine în Dobrogea”, deschisă la parterul Palatului Braunstein — unul dintre cele mai frumoase și vii spații culturale ale orașului.

Expoziția reunește piese arheologice de o valoare istorică și spirituală excepțională, datând din secolele III–X d. Hr., și include o replică a celebrului mormânt pictat de la Tomis, monument de mare valoare artistică și istorică, scrie Muzeul Municipal „Regina Maria” din Iași, pe pagina de Facebook a instituției.

Expoziția „ARS SACRA. Primul mileniu al erei creștine în Dobrogea", deschisă la parterul Palatului Braunstein

Conform sursei citate, în cadrul expoziției veți descoperi, într-un cadru muzeal remarcabil, patrimoniul creștin timpuriu al Dobrogei — un teritoriu esențial în formarea identității spirituale a României.

• Perioada de vizitare: 10 octombrie 2025 – 15 ianuarie 2026

• Program: 11:00 – 19:00 (ultimul bilet se eliberează la ora 18:30)

• Locul: Palatul Braunstein, parter, Strada Cuza Vodă, nr. 2

Evenimentul este organizat sub înaltul patronaj al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, cu susținerea Primăriei Municipiului Iași și a Consiliului Județean Constanța, în parteneriat cu Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, în colaborare cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000 și Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

