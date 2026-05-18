Noaptea Europeană a Muzeelor, la Muzeul Național al Țăranului Român

La Muzeul Național al Țăranului Român, de Noaptea Europeană a Muzeelor, sâmbătă, 23 mai 2026, vizitatorii sunt așteptați la parterul muzeului cu expoziția „Legea creștinească”. Aici, fiecare sală vorbește despre rânduiala credințelor și frumusețea artei țărănești. În plus, vom mai fi deschise cinci expoziții temporare și Târgul 100 de tradiții românești.

Program de vizitare de Noaptea Muzeelor: între orele 18.00 și 20.30 (ora de intrare a ultimului vizitator). Intrarea este liberă, informează un comunicat al Muzeului Național al Țăranului Român.

EVENIMENTE:

Expunerea permanentă, la parterul muzeului, cu intrarea prin Șoseaua Kiseleff, nr. 3.

Expoziții temporare, cu intrarea prin Strada Monetăriei, nr. 3:

DESPRINDEREA

PORTRET / ATELIER OVIDIU SIMIONESCU

La Sala Noua Galerie

Expoziția propune o incursiune în universul simbolic și spiritual al unui artist pentru care semnul, materia și forma devin instrumente ale reflecției asupra condiției umane contemporane. Pictura, sculptura și orfevrăria se întâlnesc într-un spațiu al transcenderii, unde fragilitatea și forța coexistă într-un echilibru subtil. Lucrările lui Ovidiu Simionescu explorează teme precum desprinderea de zgomotul și alienarea lumii actuale, confruntarea dintre Bine și Rău, căutarea comuniunii și posibilitatea unei renașteri spirituale. Entitățile hieratice, formele suspendate și semnele încărcate de tensiune simbolică construiesc un imaginar imponderabil, traversat de lumini și neliniști, în care materia devine purtătoare de sens și memorie. În paralel, delicatețea obiectelor de orfevrărie – adevărate micro-structuri din metal prețios – completează această meditație asupra fragilității și rezistenței interioare. Expoziția dezvăluie astfel un continuu proces de căutare și purificare, în care creația artistică devine gest recuperator și formă de salvare a Sinelui.

ZONA FĂRĂ SEMNAL

Expoziție de fotografie – HOREA PREJA

La Sala Irina Nicolau

Expoziția Zona fără semnal aduce în atenție normalitatea unei lumi care apune, locuită de oameni mai puțin dependenți de internet, rețele sociale, gadgeturi... mai dinamici și poate mai direcți în relații. Cadrele expuse sunt parte din materialul adunat de Horea Preja în călătorii de documentare din ultimii ani. Fotograful a vizat comunități monahale sau bisericești din sate izolate ale Transilvaniei și Banatului. Sunt în jur de 30 de astfel de locuri – schituri, cătune, sate și comune – supuse unei priviri piezișe. Coloana sonoră a fotoreportajului lui Horea Preja este semnată de Robert Nedelcu.

FEMEIA – AL CINCILEA ANOTIMP

Expoziție de pictură de Florica Dumitru

La Sala Acvariu

Expoziția propune o reflecție vizuală asupra feminității, ca teritoriu al transformării continue, situat dincolo de delimitările convenționale ale timpului și identității. Demersul artistic construiește o serie de imagini în care figura feminină devine, simultan, simbol și prezență, memorie și energie activă. Lucrările explorează tensiunea dintre interior și exterior, dintre vulnerabilitate și forță, configurând un spațiu vizual în care feminitatea nu este reprezentată, ci trăită ca proces. În acest context, „al cincilea anotimp” funcționează ca metaforă a unei stări perpetue de devenire — un ciclu care nu urmează ritmurile naturii, ci le reinterpretează.

DOR

Nicu Dumitrescu și Prietenii: O simeză a regăsirii

La Sala Media

Pentru Nicu Dumitrescu, „dorul” nu mai este doar o proiecție a trecutului, ci un spațiu locuit de prietenie. Pe „drumul” vieții, artistul a întâlnit spirite afine, alături de care expune acum într-un gest de comuniune artistică. Oare ce înseamnă drumul fără prieteni? Pe simeze vor fi expuse, alături de lucrările sale, creațiile semnate de Elena Borundel, Horațiu Mălăele, Florian Mihăilescu, Vasile Pop Negreșteanu și Cristian Olteanu.

LABORATOR GDPR / rezidență artistică Anca Coller și Daniel Stancu

La MNŢRplusC

În spațiul MNȚRplusC puteți vizita o selecție de videoclipuri documentare cu performance-uri din arhiva artiștilor rezidenți aici, Anca Coller și Daniel Stancu. Vizionarea are loc după anumite instrucțiuni speciale, într-un cadru performativ intitulat „Mâncătorii de semințe”, inspirat de celebra pictură în ulei pe pânză a lui Van Gogh. Sensul acestui demers va fi dezvăluit la finalul lunii mai, în deschiderea expoziției care marchează finalizarea rezidenței artistice.

TÂRGUL 100 DE TRADIȚII ROMÂNEȘTI

În curtea interioară

Meșterii sosiți din toate colțurile țării aduc în curtea muzeului creații realizate sau restaurate cu măiestrie: ștergare și straițe, ii și cămăși, marame și vâlnice, ilice cusute cu fir de mătase, paftale, covoare oltenești, icoane, ulcioare, străchini și diverse obiecte din lemn pentru gospodărie.

Nu vor lipsi nici preparatele tradiționale proaspăt gătite: varză dulce călită la ceaun cu costiță afumată, papricaș de pui cu mămăligă, saramură de crap, frigărui și păstrăv la grătar, alături de lipii coapte pe plită, langoși și kürtőskalács aromat.