Modulul „Focus: Radu Afrim” în Festivalul Național de Teatru (FNT35)

Programul ediției 2025 a Festivalului Național de Teatru, desfășurat la București în perioada 17-26 octombrie, include, pe lângă multe spectacole și evenimente așteptate de public, un modul dedicat artistului asociat FNT35 – „Focus: RADU AFRIM”.

Radu Afrim este primul artist asociat FNT și în această calitate și-a „asumat” sarcina realizeze spectacolul de deschidere al festivalului – „Gro(o)ve”, care are loc în data de 17 octombrie, ora 21:00, pe scena Sălii „Ion Caramitru” a Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București. După cum menționează într-un interviu acordat Oanei Borș pentru suplimentul FNT35 al revistei Teatrul azi (proaspăt ieșit din tipar), Afrim a făcut mai întâi un playlist foarte personal, a ales muzicile, piesă cu piesă. A ales coregrafiile. Andrea Gavriliu a ales dansatorii. Mulți sunt actori care dansează. „Gândul meu a fost să scriu un text consistent, însă m-am speriat (vorba vine) că ne vom lungi. Și m-am limitat la a arunca o întrebare peste cele 900 de locuri ale sălii mari: cât e de moral, cât e de corect să te ocupi de resorturile sufletului tău într-un context socio-politic din ce în ce mai tensionat, cum poți să te ridici din fața televizorului unde vezi copii înfometați, cum poți să închizi tik-tok-ul unde vezi cum dezinformarea duce lumea pe buza prăpastiei și cineva trebuie să ne dea mereu iluzia că ține balanța cât de cât dreaptă și cum te lasă inima sau pastilele să mergi la un party într-o dumbravă (de aici chestia cu „grove”) să te faci muci, să dansezi și să uiți de toate astea. Să te rupi în figuri pe niște piese care vorbesc despre iubire și suferințele provocate de ea și, doar uneori, despre a fi singur într-o lume străină și apăsătoare. Aș dezvolta întrebările astea într-un spectacol cu o dramaturgie mai complicată. Gro(o)ve e un spectacol-concert care se joacă o singură dată. Dacă FNT ar fi reușit să co-producă cu un teatru din capitală un spectacol care să intre în stagiune, m-aș fi orientat altfel”, a spus Radu Afrim.

Așadar, în deschiderea oficială FNT35 va fi spectacolul eveniment „Gro(o)ve”: regia Radu Afrim; scenografia Cosmin Florea; coregrafia / performer Andrea Gavriliu; video design Andrei Cozlac; lighting design Cristian Șimon; producție Maria Rotar. Performerii aleși sunt: Marius Manole, Flavia Giurgiu, Eva Danciu, Teo Velescu, Valentina Kocsis, Alice Popa, Bianca Adelina Geantă, Tamara Găgeatu, Mariana Gavriciuc, Eduard Chimac, Iustin Danalache, Filip Stoica, Andrei Bouariu, Ciprian Chiujdea, Robert Popa, Răzvan Conțiu. Cântărețele – Luiza Zan, Corina Sîrghi, Ana Everling, Ioana Milculescu, Max Constant, Fruszina Szabo, iar muzicienii Andrei Petrache – pian, Cătălin Răducanu – pian, Răzvan Florescu – vibrafon, Philip Goron – percuții, Mike Alex – contrabas, Kónya Ütő Bence – sample / keyboard, Lehel Vitalyos – contrabas. Producător: UNITER și FNT 2025. Durata – 1h 30min.

„Focus: RADU AFRIM” include, de asemenea, trei spectacole montate de regizor în trei teatre din țară: „Casa dintre blocuri”, textul, regia și universul sonor Radu Afrim – Teatrul Național Târgu-Mureș – Compania „Tompa Miklós” (18 octombrie, 18:30, Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru”); „Zi de bucurie” de Arne Lygre, regia, universul sonor, lighting designul Radu Afrim – Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași (19 octombrie, 18:00 – Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Studio); „Teatro Lúcido la malul infinitului”, scenariul și regia Radu Afrim – Teatrul de Stat Constanța (25 octombrie, 20:00 și 26 octombrie, 19:30 – Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru”, spectacol pe gradene).

Același modul include și două întâlniri eveniment cu Radu Afrim. În data de 19 octombrie, ora 11:00, la ARCUB este programată dezbaterea cu tema „Dramaturgii, adaptări și poetici”, la care regizorul va dialoga cu Ionuț Sociu – dramaturg și jurnalist cultural. Împreună vor pune accent pe dimensiunea dramaturgică din creația lui Afrim.

În data de 23 octombrie, de la ora 16:00, la Sala Media a Teatrului Național București, regizorul inovator al artelor spectacolului din România se va întâlni cu trupe de teatru formate din adolescenți din București. Discuția, propusă de modulul FNT Educațional, este intitulată „Cum ne formăm, cum evoluăm, cum ne privim”. Tinerii vor putea afla de la Afrim „despre începuturile lui în regia de teatru, despre anii de facultate și de formare, despre influențe artistice transformatoare, despre desprinderi necesare, despre curajul de a-și asuma și cristaliza concepte estetice inițial catalogate ca fiind provocatoare și șocante, despre vulnerabilități artistice și momente de nesiguranță”. Întâlnirea va fi moderată de Mihaela Michailov, curatoare FNT Educațional.

„Focus: RADU AFRIM” este susținut de BRD – Groupe Société Générale

