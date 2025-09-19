Mineriada din septembrie 1991: lovitura de stat care a blocat reformarea României

Puțini mai știu azi că în România a avut loc singura lovitură de stat violentă din țările ex-comuniste care a răsturnat guvernul legitim al țării. În 24 septembrie 1991, la București soseau (din nou) minerii. De data aceasta, nu pentru a bate opoziția, ci pentru a răsturna conducerea statului.

Luptele au durat patru zile, minerii și cei care-i chemaseră și coordonaseră din umbră țintind instituțiile-cheie ale proaspetei democrații române: Parlamentul, Guvernul, Președinția plus (bineînțeles) Televiziunea.

În 28 septembrie, Miron Cozma și ortacii săi plecau cu o victorie parțială. Reușiseră răsturnarea Guvernului Roman și blocarea reformelor. Parlamentul și Președinția rezistaseră, deși grupurile de șoc ceruseră inclusiv demisia președintelui Iliescu.

În urmă, vechea Securitate jubila. Revistele România Mare și Europa, oficinele fostei poliții politice a lui Ceaușescu regrupate în noi partide, începuseră primul război hibrid contra populației române. Ofițeri de Securitate, informatori și agenți de influență ai fostului regim ceaușist semnau articole vitriolante în ziare de mare tiraj unde poporul era avertizat că Oculta Mondială vrea să distrugă România, că evreii au pus mâna pe țară, că Guvernul Petre Roman vinde industria și ne transformă în sclavi, că vom deveni colonie și multe altele de acest fel care e foarte posibil să vi se pară cunoscute.

Prima consecință a venirii minerilor din septembrie 1991 a fost stoparea reformelor. România avea să înghețe pentru cinci ani. Iliescu aducea la putere, în locul guvernului legitim, un cabinet „tehnocrat“ condus de Theodor Stolojan, cu misiunea să stabilizeze situația și să gestioneze criza până la alegerile generale din 1992.

După acest an, Iliescu urma să aducă la putere exact partidele acuzate în septembrie 1991 că s-au implicat în răsturnarea puterii constituționale, adică oficinele vechii Securități, Partidul România Mare și Partidul Socialist al Muncii, plus partidul naționalist PUNR. Împreună cu acestea, aripa Ion Iliescu a FSN (adică PDSR, actualul PSD) a blocat reformele până la sfârșitul lui 1996 și a patronat devalizarea țării.

Despre momentul mineriadei din septembrie 1991, crucial pentru istoria recentă a României și evoluția țării noastre până astăzi, vorbim episodul de mai jos al podcastului „Colecționarul de Istorie” cu jurnalistul Ion M. Ioniță, care a asistat la toate evenimentele chiar de la fața locului, în calitate de tânăr reporter.