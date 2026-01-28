Lucrări rar expuse ale lui Theodor Aman, prezentate într-o expoziție inedită

Muzeul Municipiului București facilitează, în perioada 6 februarie – 6 noiembrie 2026, întâlnirea iubitorilor de artă cu o categorie de opere a căror fragilitate le face, de regulă, inaccesibile publicului larg. Întâlnirea are loc la Muzeul „Theodor Aman”, prin intermediul expoziției „AMAN – LINIE, PUNCT. Theodor Aman – desenator”.

Publicul are privilegiul de a descoperi o parte dintre cele 35 de desene în creion și 25 de desene în peniță aflate în patrimoniul muzeului. Expoziția temporară prezintă 20 de desene și două eboșe în acuarelă, în care domină desenul pregătitor în creion, informează Muzeul Municipiului București.

Tehnica extrem de sensibilă determină o expunere rară și de scurtă durată, ceea ce face ca o expoziție de desene – mai ales a celor cu o anumită vechime – să fie un eveniment rarisim pentru iubitorii artelor plastice. Interesul major pentru astfel de expoziții are la bază dorința de a pătrunde în „laboratorul” operei de artă, acolo unde orice fenomen vizual are șansa de a se metamorfoza în capodoperă. Indiferent de tehnica finală (grafică, pictură, sculptură sau arhitectură), desenul pregătitor reprezintă punctul de plecare al oricărei creații artistice – din punct în linie, dreaptă sau șerpuitoare, generatoare de forme posibile și imposibile.

Titlul expoziției, AMAN – LINIE, PUNCT, anunță tocmai această invitație adresată publicului: aceea de a pătrunde în laboratorul lui Theodor Aman și de a percepe, fie și parțial, geneza unei opere de artă.

Desenele expuse dezvăluie o fațetă dezinvoltă, sinceră, necenzurată de rigorile academismului, punând în valoare spiritul de observație, capacitatea de sinteză și inefabilul liniei care dă contur gândului. Linia unduioasă și rafinată a lui Aman transformă realitatea perceptibilă într-un spațiu al imaginarului, ghidat de memorie, senzații și sugestie.

Multe dintre lucrări sunt schițe fugare, note vizuale pentru aducere aminte, altele sunt studii pregătitoare sau variante grafice ale unor picturi cunoscute, însă fiecare poate fi considerată o operă de artă în sine.

Valoarea intrinsecă a desenelor este indiscutabilă, însă miza acestei expoziții nu este doar prezentarea unor lucrări rar expuse, ci mai ales dezvăluirea unor procese și etape greu accesibile într-o expunere muzeală tradițională, precizează Muzeul Municipiului București.

Program de vizitare: Miercuri – duminică, 10.00-18.00 (17.30 ultima intrare). Tarife: 20 lei – bilet întreg; 10 lei – bilet redus.