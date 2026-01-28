Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Expoziția „AMAN – LINIE, PUNCT. Theodor Aman – desenator”

Lucrări rar expuse ale lui Theodor Aman, prezentate într-o expoziție inedită

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 28 ianuarie 2026

Muzeul Municipiului București facilitează, în perioada 6 februarie – 6 noiembrie 2026, întâlnirea iubitorilor de artă cu o categorie de opere a căror fragilitate le face, de regulă, inaccesibile publicului larg. Întâlnirea are loc la Muzeul „Theodor Aman”, prin intermediul expoziției „AMAN – LINIE, PUNCT. Theodor Aman – desenator”.

Publicul are privilegiul de a descoperi o parte dintre cele 35 de desene în creion și 25 de desene în peniță aflate în patrimoniul muzeului. Expoziția temporară prezintă 20 de desene și două eboșe în acuarelă, în care domină desenul pregătitor în creion, informează Muzeul Municipiului București.

Tehnica extrem de sensibilă determină o expunere rară și de scurtă durată, ceea ce face ca o expoziție de desene – mai ales a celor cu o anumită vechime – să fie un eveniment rarisim pentru iubitorii artelor plastice. Interesul major pentru astfel de expoziții are la bază dorința de a pătrunde în „laboratorul” operei de artă, acolo unde orice fenomen vizual are șansa de a se metamorfoza în capodoperă. Indiferent de tehnica finală (grafică, pictură, sculptură sau arhitectură), desenul pregătitor reprezintă punctul de plecare al oricărei creații artistice – din punct în linie, dreaptă sau șerpuitoare, generatoare de forme posibile și imposibile.

Titlul expoziției, AMAN – LINIE, PUNCT, anunță tocmai această invitație adresată publicului: aceea de a pătrunde în laboratorul lui Theodor Aman și de a percepe, fie și parțial, geneza unei opere de artă.

Desenele expuse dezvăluie o fațetă dezinvoltă, sinceră, necenzurată de rigorile academismului, punând în valoare spiritul de observație, capacitatea de sinteză și inefabilul liniei care dă contur gândului. Linia unduioasă și rafinată a lui Aman transformă realitatea perceptibilă într-un spațiu al imaginarului, ghidat de memorie, senzații și sugestie.

Multe dintre lucrări sunt schițe fugare, note vizuale pentru aducere aminte, altele sunt studii pregătitoare sau variante grafice ale unor picturi cunoscute, însă fiecare poate fi considerată o operă de artă în sine.

Valoarea intrinsecă a desenelor este indiscutabilă, însă miza acestei expoziții nu este doar prezentarea unor lucrări rar expuse, ci mai ales dezvăluirea unor procese și etape greu accesibile într-o expunere muzeală tradițională, precizează Muzeul Municipiului București.

Program de vizitare: Miercuri – duminică, 10.00-18.00 (17.30 ultima intrare). Tarife: 20 lei – bilet întreg; 10 lei – bilet redus.

„Fântânile Olteniei” – expoziție de fotografie la Craiova (© Fototeca Secției de Etnografie a Muzeului Olteniei Craiova)
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Fântânile Olteniei” – expoziție de fotografie la Craiova
muzeu jpg
📁 Patrimoniu
Arhitectura populară săsească din Țara Bârsei
„Harakiri pentru o ceașcă de ceai. China, Japonia și Imperiile Asiei”, de Dan-Silviu Boerescu
📁 Carte
„Harakiri pentru o ceașcă de ceai. China, Japonia și Imperiile Asiei” – de la ceremonia ceaiului la marile imperii ale spiritului
Stânga: General Constantin Budișteanu, ulei pe carton lipit pe pânză, autor Patriciu; Dreapta: Sublocotent Constantin Budișteanu, ulei pe pânză, autor neidentificat (© Colecția „Picturi”, Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”)
📁 Muzeele României
Generalul Constantin Budișteanu - portrete în oglindă
„Incursiune vizuală în istoria TNB”, expoziție cu fotografii de arhivă din spectacolele Teatrului Național
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Incursiune vizuală în istoria TNB”, fotografii de arhivă din spectacolele Teatrului Național
foto1 SD14 JPG
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Un weekend de plimbare și relaxare la „Străzi deschise – București”, 2–3 august 2025
Strazi deschise@ARCUB jpeg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Străzi deschise” în weekendul 13-14 septembrie: artă, film, percuție și spectacole pe Calea Victoriei și pe Calea Griviței
Paris Pallady (4) JPG
📁 Promo și advertorial
Art Safari va fi deschis special pe 1 octombrie, de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice
fotografie jpg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Povestea unei fotografii: Interior de sufragerie din Lugoj (cca. 1910)