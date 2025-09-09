Academia Română găzduiește miercuri, 10 septembrie 2025, lansarea volumului Palatul de Justiție și sediile Înaltei Curți de Casație și Justiție – 130 de ani, lucrare elaborată de prof. ing. Nicolae Noica, membru de onoare al Academiei Române și director general al Bibliotecii Academiei. Evenimentul va avea loc în Aula Academiei Române, începând cu ora 12, și este organizat în parteneriat cu Înalta Curte de Casație și Justiție.

Lansarea este onorată de prezența acad. Ioan-Aurel Pop, preşedintele Academiei Române, care va rosti cuvântul de deschidere. Volumul va fi prezentat de Corina-Alina Corbu, ex-președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție, de Silvia Colfescu, director editorial al Editurii „Vremea”, și de autor. Conducerea Înaltei Curți de Casație și Justiție va transmite un mesaj de mulțumire, informează un comunicat al Academiei Române.

Conform sursei citate, apariția volumului Palatul de Justiție și sediile Înaltei Curți de Casație și Justiție – 130 de ani nu constituie o surpriză pentru nimeni dintre cei care cunosc pasiunea inginerului constructor Nicolae Noica pentru istoria arhitecturală a Bucureștiului de la sfârșitul secolului XIX și prima jumătate a secolului XX, dublată de admirația sa, mereu declarată, pentru Casa Regală a României și pentru implicarea acesteia în dezvoltarea țării. Stau mărturie în acest sens cărți precum Ateneul Român și constructorii săi (2016), Palatul Universității din București și personalități din lumea constructorilor (2015), Palatul Patriarhiei. Personalități și semnificații din istoria construcțiilor sale (2008), Palatul Regal. Muzeul Național de Artă al României (2009), Lucrări publice din vremea lui Carol I. Acte de fundare și medalii comemorative (2008), Lucrări publice în vremea Regelui Ferdinand (2015). Nu putea lipsi din lungul șir al monografiilor scrise de constructorul Nicolae Noica interesul pentru Palatul Academiei Române din Calea Victorie, nr. 125. Astfel, în decembrie 2018, lansa chiar în Aula Academiei Române, ca o reverență față de înaltul for al cărui membru de onoare este, volumul Istoria clădirii Academiei Române la 120 de ani.

Cercetător pasionat și răbdător al arhivelor, profesorul Nicolae Noica aduce în monografiile sale nu numai rigoare și exigență în recuperarea unei istorii documentare pe baze științifice, ci și talentul de a reconstitui întreaga atmosferă a unor epoci.

Publicul este invitat miercuri, 10 septembrie 2025, în Aula Academiei Române, pentru a afla istoria Palatului Justiției din București, unul dintre cele mai reprezentative edificii ale capitalei, în care pentru o vreme, și-a avut sediul Înalta Curte de Casație și Justiție. Construcție monumentală, situată în proximitatea Curții Domnești, Palatul de Justiție a primit încă de la început o funcție simbolică, piatra de temelie fiind pusă de însuși Regele Carol I, gest menit să afirme unirea definitivă a fostelor Principate și consolidarea Justiției unice din România. Zeci de ani mai târziu, în perioada amplelor lucrări de consolidare și de restaurare, Înalta Curte de Casație și Justiție își mută sediul din Palatul de Justiție într-un local din strada Batiștei, nr. 25, cu o istorie complicată, construit ca sediu de bancă și nu ca instanță judecătorească. Imobilul a beneficiat de ample lucrări de amenajare și de extindere, pentru a putea oferi o nouă casă Înaltei Curți de Casație, în care funcționează și în zilele noastre.