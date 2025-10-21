„La Părău” din Hărțăgani, locul unde oamenii vor să păstreze rețetele de vărzar pe vecie

Seria documentară „Portret gastronomic local”, difuzată pe canalul de YouTube Amintiri Gustoase, continuă călătoria prin satele României și ajunge, în episodul 7, la Hărțăgani, în județul Hunedoara.

Aici, Ana Drăguș și-a transformat casa într-un loc unde tradiția și grija pentru gustul bun stau la aceeași masă: Punctul Gastronomic Local „La Părău”. Împreună cu fiul ei, Teodor, cu părinții Florica și Romulus Zaharia și cu două vecine care îi sunt mereu aproape la gătit, Ana păstrează rețetarul vechi al familiei, unde pâinea de casă, plăcintele și vărzarele sunt la loc de mare cinste.

Așezat chiar lângă pârâul după care și-a luat numele, punctul de gastronomie e o oază de liniște și de gusturi de altădată. Aici, fiecare preparat vorbește despre răbdare, despre rostul lucrurilor și despre legătura strânsă dintre oameni. „Încercăm să luăm majoritatea produselor de aici, din comună”, spune Ana Drăguș. Pentru ea, fiecare ingredient are o poveste, iar fiecare rețetă e o punte între generații. Teodor, fiul ei, completează: „Tai lemnele, fac focul la sobă, la cuptor. Mai gătesc dulcețuri, clătite. De toate, în general.”

„La Părău”, mesele se pregătesc mereu împreună. Elena Popa și Savu Maria, vecinele și apropiatele familiei, vin adesea să gătească alături de Ana. Între povești și miros de aluat copt, își amintesc cu emoție de „mătușa, fie iertată, bunica Anei”, de la care au învățat „rețete foarte, foarte bune de prăjituri, de plăcinte și de vărzar”. Pentru ele, gătitul a devenit o formă de continuitate și de recunoștință față de cei care le-au lăsat aceste daruri culinare.

Ateliere și workshopuri pentru vizitatori

Dincolo de mesele îmbelșugate, „La Părău” prinde contur și ca loc al viitorului, un spațiu în care vizitatorii pot învăța cum se coace pâinea în cuptor, cum se țese o pânză și cum se păstrează, pur și simplu, tradițiile.

„Am dorit să deschidem un atelier de țesături, de workshop-uri, în care vizitatorii să folosească cuptorul de pâine, să gătească rețetele tradiționale ale zonei. Un loc în care să vii și să te simți ca la bunici”, povestește Ana. „Ca într-o vacanță la bunici”, adaugă Teodor, zâmbind.

În iulie 2025, „La Părău” din Hărțăgani a primit, în mod firesc, și titlul de „Custode de tradiții creative”, devenind un exemplu de bună practică prin modul în care invită vizitatorii să descopere cultura și istoria locului prin povești, prin susținerea producătorilor locali și prin păstrarea tradițiilor.

„România are acest avantaj”

Pentru Florica Zaharia, Hărțăgani rămâne un loc privilegiat tocmai pentru că mai păstrează legătura cu pământul și roadele lui: „Este un privilegiu să trăim într-o zonă în care mai există grădina de legume. România are acest avantaj, pe care sper să-l folosească și mai mult în viitor, pentru că încă suntem o țară cu resurse extraordinare.”

Dorința localnicilor este clară și limpede: „Și pâinea de casă, și plăcintele, și vărzarele să rămână. Pe veci. Nouă ne plac tare mult. Și-s sănătoase”, spune Savu Maria.

Astfel, episodul 7 al seriei „Portret gastronomic local” devine o pledoarie pentru viața simplă, în care fiecare masă ne povestește prin gusturi și arome despre istoria locului și a comunității.

Pui cu sos alb, gustul autentic de care sigur îți este dor

În fiecare episod al seriei „Portret gastronomic local”, un creator de conținut reinterpretează un preparat specific locului.

„Tocmai ce a apărut episodul “La Părău din Hărțăgani” și de aici a venit și pofta de pui cu sos alb despre care știu că există în meniul lor tradițional, așa că am trecut la treabă! Nici nu o să îți vină să crezi ce simplu este”, spune Adrian Dan, creator de conținut, care a recreat în propria bucătărie o rețetă din Hărțăgani.

Ingrediente

O jumătate de pui (aprox. 700–800 g), o ceapă mare, două linguri de făină, 400 g smântână pentru gătit (cu min. 20% grăsime), două foi de dafin, sare și piper negru proaspăt măcinat (după gust), două linguri ulei sau 30 g unt, 500 ml supă de pui (din zeama în care a fiert carnea).

Mod de preparare

Taie puiul bucăți și pune-l la fiert în apă rece cu un praf de sare. Ia spuma care se formează la suprafață. Lasă să fiarbă la foc mic până când carnea devine fragedă (aproximativ 40–45 de minute). După ce e fiartă, scoate carnea și păstrează zeama (supă clară de pui).

Într-o cratiță separată, încinge uleiul sau topește untul. Adaugă ceapa tocată mărunt și călește-o ușor, fără să o arzi, până devine translucidă. Adaugă făina peste ceapă și amestecă energic timp de un minut, ca să se „înmoaie” gustul de făină crudă. Toarnă treptat supa fierbinte (aproximativ 500 ml), amestecând continuu până se formează un sos fin, fără cocoloașe. Pune foile de dafin și condimentează cu piper și sare după gust. Lasă sosul să fiarbă 5–6 minute, la foc mic.

Redu focul și adaugă smântâna, amestecând constant. Nu lăsa să fiarbă tare, pentru a nu se tăia smântâna. Pune bucățile de carne fiartă în sos și mai lasă totul pe foc mic încă 10–15 minute, ca aromele să se combine bine.

Servește puiul cu sos alb fierbinte, alături de mămăliguță, piure de cartofi sau orez simplu. Opțional, poți presăra deasupra puțin pătrunjel verde tocat.