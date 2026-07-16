Istoria zborului prinde viață la Palatul Culturii din Iași: expoziția „Repere în istoria aeronauticii”

Motoare de avion, uniforme de aviator, documente rare, fotografii de epocă și machete ale unor aeronave legendare vor putea fi descoperite în cadrul expoziției „Repere în istoria aeronauticii”, care se va deschide vineri, 17 iulie 2026, la ora 12.00, la Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași.

Realizată în parteneriat cu Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov, Asociația Aviatorilor Brașoveni și Asociația RoMilitaria Brăila, expoziția este amenajată în Sala „Alexandru Grigore Ghica al V-lea” și propune publicului o incursiune în universul fascinant al aviației românești, de la începuturile industriei aeronautice până la performanțele tehnice care au marcat evoluția zborului, informează un comunicat al Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași.

„Vă invităm să luați parte la vernisaj și să descoperiți o expoziție care celebrează performanța, memoria și patrimoniul tehnic al României, oferind o experiență captivantă tuturor celor pasionați de istorie, tehnologie și zbor”, declară, în comunicatul citat, Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Prin exponatele reunite, evenimentul aduce un omagiu aviatorilor, mecanicilor, inginerilor și tuturor celor care, prin pasiune, ingeniozitate și curaj, au contribuit la dezvoltarea aeronauticii românești și au transformat-o într-un simbol al progresului tehnologic. Vizitatorii vor putea admira motoare de avion cu cilindri în stea fabricate la IAR Brașov, costume de aviator, brevete, cărți poștale, fotografii și obiecte personale care au aparținut unor importanți aviatori români.

Expoziția include și machete reprezentative ale aeronavelor IAR 80, IAR 81, Me 109G și P-51 Mustang, precum și panouri documentare dedicate dezvoltării primei fabrici românești de avioane, înființată la Brașov în anul 1925. Printre piesele de referință se numără un motor de avion proiectat în 1932, cu opt cilindri în V inversat și răcit cu aer, produs de compania germană Argus Motoren Gesellschaft, dar și motorul turboreactor RD10A, care a echipat avionul YAK 17 UTI cu numărul de bord 7.

Acesta este singurul exemplar păstrat până în prezent, dintre aeronavele care au fost în serviciu operativ în perioada 1951–1956 și face parte din patrimoniul Muzeului Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”. Expoziția va fi prezentată de Traian Dumbrăveanu și Adrian Nicolae Alexe, muzeografi ai Muzeului „Casa Mureșenilor” Brașov, alături de dr. ing. Monica Nănescu, șeful Muzeului Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”. F

iecare exponat spune o poveste despre oameni care au depășit limitele tehnicii și ale imaginației, despre inovație și perseverență, despre dorința de a cuceri cerul. Prin documente, fotografii și obiecte autentice, expoziția valorifică un patrimoniu tehnic de excepție și readuce în atenția publicului contribuția remarcabilă a pionierilor și specialiștilor care au scris istoria aeronauticii românești.

Expoziția „Repere în istoria aeronauticii” va putea fi vizitată în perioada 17 iulie – 30 septembrie 2026, la Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, cu biletul aferent muzeului.

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